Mondial 2024 : 265 000 € l'Alpine A110 R Ultime !

La série limitée A110 R Ultime est un démonstrateur du savoir faire sur-mesure du programme Atelier. 110 exemplaires seulement seront créés. Elle pousse le curseur performance un cran plus loin que l'Alpine A110 R Turini par exemple. Ici, le moteur est poussé à 345 chevaux à condition d'utiliser du "RON102", une essence compétition spécialement préparée. Le couple passe à 420 Nm soit 80 Nm de plus que la Turini.

Alpine et Alpine Racing se sont penchés sur cette dernière série limitée et l'équipent d'un turbo modifié (turbine et compresseur), d'une nouvelle boîte de vitesses DW6 capable d'encaisser le couple supérieur. Mais il y a aussi une ligne d'échappement titane Akrapovic, quatre amortisseurs réglables Ohlins ainsi qu'un système de freinage spécifique à disques bi-matière de 330 mm de chez AP Racing, associé à des plaquettes plus performantes.

Esthétiquement, le travail se voit avec des appendices à même d'augmenter l'appui de 160 kg par rapport à une A110 R Turini, à haute vitesse. Sur le papier, elle sera plus agile et plus incisive en entrée de virage, mais aussi en reprise et en passage en courbe. Jantes forgées 18 pouces à l'avant, 19 pouces à l'arrière avec des pneus Michelin PS2 CUP. Le 0 à 100 km/h est fait en 3,8 secondes avec le Launch Control.

Mais, si elle débute à 265 000 €, cette Alpine A110 R Ultime peut aller à 330 000 € TTC et plus ! En effet, Alpine et le département Atelier et Atelier Sur-Mesure ont travaillé avec Sabelt et Poltrona Frau sur la personnalisation. 27 teintes extérieures déjà pour le premier niveau de personnalisation avec de l'Alcantara en 4 coloris (Gris, Rouge, Bleu et Orange). Il y a déjà des détails qui peuvent être choisis comme les surpiqûres du volant, la planche de bord, les décors de portes, la console centrale ou encore les tapis de sol.

Mais si on tape dans "Atelier Sur-Mesure", le catalogue de personnalisation augmente avec 9 couleurs d'Alcantara différentes, ainsi que, pour la première fois, 10 coloris de cuir. En plus sur le cuir il peut y avoir de la broderie, de l'embossage ou du tressage. Impossible ou presque d'avoir la même A110 R Ultime que les 109 autres clients.

A noter que les éléments carbone peuvent être peint. Cela fait moins "kéké" mais on perd aussi un peu le côté "regardez j'ai plein de carbone, elle est spéciale mon A110". Sur le stand Alpine au Mondial de l'Auto 2024, un exemplaire appelée "La Bleue" présente une finition qu'Alpine limitera volontairement à 15 exemplaires. Bleu Alpine Vision et Bleu Abysse se mélangent à l'extérieur dans un dégradé réalisé à la main. L'intérieur est en cuir bleu unique porté par Poltrona Frau et Sabelt. Cette "La Bleue" est celle proposée à 330 000 € TTC.

Notre avis, par leblogauto.com

Luca de Meo voulait faire d'Alpine le Ferrari à la Française. Si pour les performances en F1 on est sur le Ferrari de la fin des années 80, début 90, pour les prix on louche terriblement sur Ferrari et Porsche. De façon amusante, la configuration "La Bleue" renvoie aussi à Bugatti avec "La Voiture Noire" par exemple.

Comme il s'agit de la fin des thermiques classiques chez Alpine (en attendant le H2 en combustion), nul doute qu'il va y avoir de la demande. Même à ce prix-là ?