Mondial 2024 Live : VW Tayron, pas si rond...

Esthétiquement, aucune surprise. VW fait du VW et c'est aussi pour cela que cela fonctionne dans les ventes. La face avant est dérivée de la Golf avec des feux relativement simples, sur fond noir, avec une signature lumineuse simple : un rai de lumière barre toute la face avant, soulignant le capot et sur lequel le logo VW est accroché. Le logo est d'ailleurs lumineux et arbore une fantaisie : le VW est entouré et non plein.

Cette face avant est surtout mangée par l'immense grille du parechoc. C'est beau, c'est brillant, mais c'est à voir dans les affres de la jungle des villes. En fait, avec cette grande "bouche" béante, ce VW Tayron ressemble à un masque japonais de Kabuki (le démon).

C'est un grand SUV qui peut aller jusqu'à 7 places et cela se voit sur le profil. Ici, pas de pavillon "sportback" qui retombe. On a tout de même quelques astuces de designer pour masquer un peu la taille comme ce jonc chromé en haut des portière, ou la ceinture de caisse qui remonte à l'arrière. Sinon, on a de grandes arches épaulées et ceintes de plastique. L'arrière est assez simple et on retrouve la grille béante de l'avant plaquée à l'arrière.

Ce n'est pas un grand Tiguan

L'intérieur est sobre, plutôt horizontal et centré sur une immense tablette tactile. La planche de bord contient aussi un écran pour les instruments. Sous le capot pour le lancement, on trouve deux PHEV (hybrides rechargeables) et un hybride léger. Le eTSI 150 ch (110 kW) est hybridé à minima (système 48 volts) tandis que deux PHEV 1.5 eHybrid de 204 ch (150 kW) et 272 ch (200 kW) exploitent une batterie de 19,7 kWh de capacité nette (25,7 kWh brut) pour rouler en tout électrique jusqu'à 126 km.

Ces PHEV disposent d'un chargeur 11 kW en courant alternatif et 50 kW en courant continu. Ultérieurement, un Diesel 2.0 TDI de 110 kW (150 ch) complètera l'offre.

VW précise que ce n'est pas un Tiguan rallongé contrairement à ce qu'était à l'époque le Tiguan Allspace. Certes, mais le style est le même et si aucune pièce de carrosserie n'est commune le style est tellement proche que cela fera confusion dans la tête des clients, à coup sûr.

Le Tayron "VW Edition" débute à 49 800 €. C'est une finition "Life Plus" avec quelques équipements supplémentaires, mais 1 100 € moins chère à l'occasion du lancement. Sinon c'est de 50 900 € à 60 000 € prix de départ pour la R-Line Exclusive. A noter que le e-TSI est malussé de 1 629 à 3 552 € pour cette année, sans doute jusqu'à 4 500 € en 2025, ainsi qu'un malus au poids de 240 à 1 180 €. Les PHEV ne sont pas malussés pour le CO2 mais devraient l'être pour le poids dès 2025 (intégration des PHEV dans le malus au poids). En PHEV le VW Tayron pèse 1939 à 1948 kg.