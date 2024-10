Mondial 2024 : voilà la prochaine Alpine, l'A390_Beta

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Si on s'en tient à la nomenclature d'Alpine, ce A390_β est donc un véhicule plus grand que l'A290 (3 au lieu de 2), qui est pour un usage polyvalent et quotidien (le 90), et qui est encore en phase intermédiaire de développement avant le lancement officiel de la voiture de série : alias la phase béta.

Selon Alpine, ce véhicule doit réussir à mêler le sport et l'élégance, ou le "Racing car in a suit". Esthétiquement, on a LA face avant signature d'Alpine avec des feux en damier de triangles ("Cosmic Dust") et une large bande lumineuse qui souligne le capot. On la découverte avec Alpenglow par exemple. Le bas du bouclier est ici une sorte de dentelle fait de triangles et on retrouve les entrées d'air latérales façon Alpine A290, là encore sous le signe triangulaire.

Le véhicule est 5 portes, mais sa silhouette pourrait presque passer pour un coach / coupé. Le pavillon retombe fortement (d'où l'appellation fastback) et les montants minimalistes accentuent visuellement cette impression. L'Alpine A390_β allie des courbes douces et des plis fortement marqués. Il a des traits de SUV comme ces immenses arches de roues ceinturées de noir, tout en lorgnant du côté des berlines avec une silhouette basse.

“A390_β nous donne un avant-goût du futur sport fastback Alpine que nous avons conçu comme une A110 à 5 places. La dualité entre l’esprit racing et le raffinement de ce show-car incarne l’expérience de conduite et les performances, que l’on pourra retrouver dès 2025 dans notre véhicule de série, produit en France à la Manufacture historique de Dieppe. Plus que la promesse d’une expérience 100 % Alpine, c’est un véritable engagement.” Philippe Krief, CEO Alpine

Le show car est présenté dans la teinte "Bleu Specular" qui fait ressortir les formes en passant du bleu éclatant au bleu sombre en fonction de l'angle d'incidence de la lumière. On peut voir aussi des appendices aérodynamiques sur cette voiture comme à l'avant sur le capot avec un « flying bridge » (sic.) qui favorise un meilleur écoulement de l'air sur la partie supérieure du véhicule. Les ouvertures latérales alimentent un "rideau d'air" (air curtain) qui canalise le flux d'air sur le côté du véhicule et limite les tourbillons néfastes à la performance et l'efficience.

A l'arrière, on a des feux qui servent d'appendices aéro, ainsi qu'une dérive centrale, comme les Alpine de course. Là encore, on canalise le flux aéro. Il y a aussi un énorme diffuseur mobile. Tout comme les feux, il se déploie de 80 mm pour passer d'un "short tail" à un "long tail". Pour rappel, le "long tail" a pour but de minimiser la traînée aérodynamique et donc favoriser la consommation (ou la vitesse maximale selon le but ciblé).

On notera aussi des jantes en forme de flocon de neige (référence aux Alpes, tout ça tout ça). A l'intérieur, on est dans du conceptuel. Alpine ne veut pas déflorer le futur intérieur de série. On trouve des baquets typés course, ainsi qu'un volant qui ne dénoterait pas dans l'Alpine A424 qui court aux 24 heures du Mans. On ne connaît pas non plus les caractéristiques techniques, même floues. On sait qu'il y aura deux moteurs et un contrôle actif du couple (torque vectoring) qui permet de mieux contrôler les trajectoires (ou à l'inverse si on veut de provoquer des dérives).

Notre avis, par leblogauto.com

On aurait pu craindre "pire" en termes de look pour un SUV Alpine. Bon, avec un show car, on a tendance à exagérer certaines lignes ou certains effets. Le modèle de série sera sans doute moins rabaissé et n'aura pas les moucharabiehs de triangles par exemple. Les portes ne seront pas à ouverture antagoniste et il y aura un pied milieu. On le sait déjà vu les prototypes de l'A390 qui tournent sur les routes.

Cet A390 est plus un descendant des GTA et A610 que des A106, A108 ou A110. Mais cela fait longtemps qu'Alpine est passé à autre chose tout en conservant l'A110 dans son esprit originel. Le mariage de la carpe et du lapin en somme. Comme arrive à le faire Porsche.