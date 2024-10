Mondial 2024 : Renault 4 et Renault 5 les stars du losange

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Les Renault 5 E-Tech et Renault 4 E-Tech sont des soeurs techniques. Construites sur la plateforme AmpR Small 100% électrique, elles ont un intérieur similaire qui lui aussi regarde en arrière pour mieux aller de l'avant. La R5 ont commence à bien la voir dans la rue grâce à une politique de lancement agressif de Renault. Est-ce qu'il en sera de même pour la R4 ?

Cette dernière utilise la même recette que la Renault 5 en reprenant des traits caractéristiques de la 4L "de papi" tout en étant moderne. Comme les ancêtres, la R4 est plus grande et plus haute que la Renault 5 E-Tech. Mini SUV, la R4 est "choupie", surtout dans les couleurs choisies.

Et le prochain étage est aussi exposé avec le concept Twingo. 100% électrique, elle reprendra les traits de la Twingo mk1. Sur le grand stand Renault, il y a d'autres véhicules comme le Rafale E-Tech mais aussi le tout nouveau Mobilize Duo (le Twizy 2de génération).

Venez avec nous sur ce stand, un soir quand le monde a enfin déserté ce Mondial 2024 très réussi.