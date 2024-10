Mondial 2024 : mises à jour homéopathiques pour l'Alfa Romeo Tonale

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Un Tonale déjà en quête de relance

Tandis que les vieillissants Stelvio et Giulia arrivent en fin de vie, le SUV Tonale d’Alfa Romeo, lancé en 2022, porte à bout de bras la marque italienne – 55% des ventes mondiales du Biscione en 2023 - en attendant le renfort du Junior. Néanmoins, sa carrière commerciale est moins fructueuse que prévue, et les ventes fléchissent sensiblement en 2024, y compris en Italie où il a plutôt bien marché en 2023. Quant aux USA, le Tonale se fait en partie couper l’herbe sous le pied par son cousin Dodge Hornet, moins cher. Ainsi, Alfa Romeo présente au Mondial 2025 un petit restylage du Tonale, que l’on peut juger assez timide.

Principal changement : le sélecteur de vitesses

Si la robe extérieure n’évolue pas, c’est l’intérieur qui concentre l’essentiel des changements : le tunnel central inférieur est redessiné avec l’implantation d’un un sélecteur rotatif qui remplace le levier de vitesses traditionnel. Alfa Romeo affirme également avoir optimisé le combiné d'instruments, améliorant la visibilité des informations de bord comme l'horloge et les jauges de carburant. La console centrale subit donc un lifting, tandis que les assemblages et matériaux, quoi qu’aient pu dire certains médias lors de sa sortie, sont tout à fait agréables.

Gamme (trop) simplifiée

Alfa a également simplifié la gamme européenne du Tonale, abandonnant la finition phare Tributo Italiano. Les acheteurs auront donc le choix entre la Sprint de base ou la Veloce plus sportive. Les options de moteur comprennent le turbodiesel 1,6 de 130 ch, l’hybride 1,5 de 160 ch et le Q4 hybride rechargeable de 280 ch. La version hybride 130 chevaux disparaît donc. Cette simplification, présentée par le constructeur comme plus "claire" pour le client, permet surtout d'augmenter le pix de base.

Au final, les changements, destinés à relancer la carrière du Tonale, nous semblent bien légers…Le Tonale serait-il déjà sacrifié par Stellantis, en vue d’un replacement plus rapide que prévu ? Conçu sur une ancienne base FCA, partagée avec le Jeep Compass, le véhicule ne présente pas beaucoup de perspectives d’évolution technique.

Arrivé après un Stelvio et une Giulia "adulées" par une partie des alfistes et des journalistes (ce qui, pourtant, ne s'est pas traduit par des ventes folles !), il n'a peut-être pas été suffisamment bien accueilli. Il n’est d’ailleurs pas beaucoup mis en avant, Alfa Romeo essayant désormais de mettre le paquet sur le Junior, premier produit « Stellantis » de la marque. Au-delà de la simplification de l’offre mécanique, il est dommage de constater un manque de choix dans les intérieurs (noir c’est noir) et les finitions, ce qui n’est pas vraiment en adéquation avec l’image d’un véhicule premium. C’est dommage, car le Tonale a une belle ligne et propose de réelles qualités routières.