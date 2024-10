Mondial 2024 : MINI JCW et Aceman JCW 100% électriques

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Les Mini sont désormais électriques et BMW compte bien continuer de vendre la voiture iconique même sans bruit moteur thermique. A Paris, au Mondial de l'automobile 2024, on a donc droit à deux nouveaux modèles John Cooper Works 100 % électriques.

Ces deux premières mondiales sont la MINI John Cooper Works 100 % électrique et le MINI Aceman John Cooper Works. Ici, le design façon JCW est moins démonstratif qu'il n'a été par le passé. On trouve tout de même les atours habituels que sont les ailes élargies, ou un aileron arrière d'un beau gabarit. A l'intérieur, Mini met du noir et du rouge, car cela fait sportif évidemment...

"Outre le design sportif exclusif et les caractéristiques de conduite aérodynamiques optimisées, les fans de MINI peuvent s'attendre à une maniabilité et une agilité typique MINI".

Pour ses modèles JCW, Mini installe un mode "Go-Kart" qui donne un boost de 20 kW qui permet de dépasser plus rapidement, ou si on est sur circuit de ressortir plus vite d'un virage par exemple. Les suspensions sont réglées spécifiquement et les pneus de série sont des gommes haute performance.

La puissance est de 190 kW (258 ch) et la sportivité donne des chiffres intéressants : 0 à 100 km/h en 5,9 secondes pour la 3 portes et 6,4 secondes pour le crossover Aceman. Le couple est de 350 Nm et la vitesse maximale est bridée à 200 km/h. Côté autonomie (oui, on est en électrique) cela donne 54,2 kWh brut de capacité et 371 kilomètres WLTP pour la Mini JCW et 355 kilomètres pour le MINI Aceman John

Cooper Works.