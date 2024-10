Mondial 2024 : Citroën C4 / C4 X restylées

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

C4 et C4 X revendiquent chacune des concepts distinctifs mais avec un même mot d’ordre, une certaine simplification du style. Les dimensions restent les mêmes. avec respectivement 4,36 m et 4,60 m de long, tout en partageant une largeur de 1,80 m et une hauteur de 1,52 m. Largement Inspiré par le concept OLI de 2022, la face avant intègre le nouveau grand logo de la marque apposé au centre d'une calandre repensée, avec des chevrons présentés dans une finition Silver Chrome, ajoutant une touche d'élégance et de raffinement.

Ravalement de façade

Fini les doubles optiques globuleux. Les C4/C4 X arborent désormais de fins projecteurs avant à LED avec une signature lumineuse divisée en trois segments horizontaux distinctifs, dont deux regroupés et placés sous le bloc principal. Un peu étrange…les clignotants avants sont à LED, intégrés directement dans la partie basse de la signature lumineuse. Le bouclier avant intègre une grille moderne qui surplombe un sabot de protection inspiré des SUV dans sa partie basse, de couleur Mercury sur YOU et PLUS ou Silver Chrome sur MAX.

En latéral, les nouvelles jantes Amber de 18 pouces à la finition diamantée ont été repensées pour affiner l’aérodynamisme. Les protections latérales ont été redessinés pour offrir une esthétique plus fluide. Elles s’animent de Color Clip présents horizontalement en zone arrière et apportant une touche de personnalisation.

A l’arrière de la nouvelle Citroën C4, la complexité du précédent design laisse là aussi place là aussi à un dessin plus sobre et équilibré. On retrouve ainsi des segments horizontaux, en adéquation avec l’avant. Les feux arrière de la C4 ne sont plus torturés. La connexion entre la partie inférieure du montant C et les feux a été simplifiée, contribuant à l’efficience aérodynamique globale de C4. Le bandeau noir, en finition Glossy Black, qui relie les feux arrière, sert de toile de fond au nom emblématique de Citroën écrit en toutes lettres. La nouvelle C4 X, n'a pas eu besoin de changements significatifs sur la partie arrière, à l’exception de l'introduction du nouveau logo.

Deux nouvelles teintes intègrent la gamme. Le Manhattan Green, à la fois lumineux et élégant, plein d’énergie, et le Gris Mercury, sobre et moderne, qui seront disponibles aux côtés du récemment lancé Bleu Eclipse, du Rouge Elixir, du Blanc Okenite, du Noir Perla Nera (nacré).En outre, l’option biton avec le toit noir reste disponible.

Petite mise à jour intérieure

Les sièges Advanced Comfort ont été redessinés pour renforcer le confort à bord. Le confort d’assise est rehaussé par une mousse plus épaisse de 15 mm, offrant un accueil moelleux dès l'entrée dans le véhicule. Le confort dynamique est amélioré grâce à une mousse texturée et une couche haute densité au cœur de l'assise, permettant une expérience de conduite plus agréable, même sur de longues distances. Associées aux suspensions Advanced Comfort, ces assises permettent d’atteindre le confort absolu en transformant chaque voyage en une expérience douce et apaisante à bord d’un véritable cocon. Cette technologie utilise des Suspensions à Butées Hydrauliques Progressives, qui absorbent les imperfections de la route, procurant ainsi une sensation de tapis volant. C'est une avancée majeure par rapport aux suspensions traditionnelles, permettant une conduite plus sereine et une vie à bord simplifiée.

Pas de révolution à l'intérieur. Le tableau de bord introduit un nouveau combiné haute définition de 7’’ placé derrière le volant, associé à la navigation connectée 3D, en lieu et place de l’ancien écran de 5’’5. Ce nouvel élément améliore la qualité perçue à bord de C4 et C4 X avec une interface moderne et graphique qui s’associe à l’écran tactile central de 10’’. En complément, C4 et C4 X proposent ChatGPT, développé par OpenAI, directement intégré dans le système d’info-divertissement grâce au système de reconnaissance vocale et audio de SoundHound, et disponible via le Pack « Connect Plus ».

Moteurs : ménage d'automne

Le changement de style s’accompagne d’un ménage dans les motorisations avec le retrait au catalogue des versions 100 % thermiques, du moins pour l’Europe. Ce restylage marque ainsi la fin des versions essence 1.2 PureTech de 100 et 130 ch et du diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch. Selon les marchés, une offre traditionnelle avec le moteur 1,2l PureTech 130 EAT8 est proposée.

La version essence micro-hybride de 136 ch lancée au printemps dernier est reconduite et sera épaulée par son homologue d'une puissance de 100 ch. Le bloc 1.2 Turbo à chaîne est associé à une boîte de vitesses automatique e-DSC6 à six rapports et à un moteur électrique 48 V de 28 ch, lui-même alimenté par une batterie lithium-ion de 0,9 kWh. Cette configuration permet de rouler jusqu'à 50 % du temps en électrique en milieu urbain.

La gamme sera complétée par les électriques 110 kW (136CV) et 115 kW (156CV) proposant respectivement près de 355 km (batterie de 50 kWh) et 415 km (54 kWh) en C4, 360 km et 425 km en C4 X, et qui en faisant le choix d’une batterie de taille contenue associée à une charge rapide réellement efficace, permettent de réduire le coût, le poids et la consommation. Les ë-C4 et ë-C4X proposent, comme souvent chez Stellantis, une recharge à 100 kW. Le véhicule récupère environ 10 km d'autonomie par minute et permet de récupérer 80% de sa charge en moins de 30mn.

Les prix sont attendus. La fin des versions thermiques devrait logiquement faire grimper le prix de base, mais cela devrait rester contenu, étant donné le positionnement de Citroën.