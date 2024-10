Mondial 2024 : Audi Q6 Sportback e-tron et SQ6 Sportback

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Le design puissant et emblématique de l’Audi Q6 e-tron* typique d'Audi est complété par l'essence caractéristique d'une version Sportback. Les proportions presque parfaites sont encore plus évidentes. Le résultat est une silhouette plus progressive et plus sportive, qui plaira particulièrement aux clients ayant un fort attrait pour le design.

Bon, au moins chez Audi on ne mégote pas avec les superlatifs. L'Audi Q6 Sportback e-tron conserve l'avant très agressif du Q6 e-tron "normal". C'est à l'arrière que tout se passe avec un pavillon qui retombe rapidement et rejoindre le bandeau des feux arrière. Cela donne une silhouette moins SUV et c'est vrai que cela allège un peu le profil massif du Q6. Pour autant, cela reste un SUV est c'est un peu antinomique de vouloir un SUV avec un coffre réduit.

Le coffre, sous tendelet/tablette est tout de même de 511 litres et un "frunk" (un coffre avant) de 64 litres est disponible...en option ! Evidemment, le Q6 Sportback conserve les atouts du Q6 comme l'empattement de 2,899 m (autant dire 2,90 m) et 25 litres de rangement disposés à l'intérieur.

Avec le lancement des Q6 Sportback e-tron et SQ6 Sportback e-tron, Audi propose une nouvelle capacité de batterie. 10 modules pour 83 kWh brut et 75,8 kWh net. Cela donne deux variantes de propulsion ainsi qu'une variante quattro et deux variantes de batterie. Avec la batterie de 100 kWh (94,9 kWh net) l'autonomie sur une charge peut dépasser (cycle WLTP) 650 km en version propulsion.

Plus de 100 000 € le SQ6 Sportback e-tron

La version de "base" du Q6 Sportback e-tron fait 185 kW (252 ch). C'est celui qui consomme le moins, mais ne dispose pas de la grosse batterie. Avec celle de 83 kWh brut, on peut atteindre selon WLTP mixte 545 km. L'Audi Q6 Sportback e-tron performance à propulsion dispose de 225 kW de puissance (306 ch) mais consomme un peu plus. L'Audi Q6 Sportback e-tron quattro de son côté a une transmission aux quatre roues comme son nom l'indique, ainsi que 285 kW (387 chevaux). Elle gagne 1,1 seconde sur le 0 à 100 km/h mais consomme 1 à 1,2 kWh/100 km de plus.

Enfin, l’Audi SQ6 Sportback e-tron affiche 360 kW (489 ch) de puissance et abaisse le 0 à 100 km/h à 4,3 secondes (contre 7 secondes pour le Q6 Sportback "de base". La gestion de la batterie 800 volts permet des charges sous 270 kW de puissance max. Cela fait un 10 à 80% en 22 minutes. A noter que la variante 83 kWh ne charge "que" sous 225 kW maximum.

L’Audi Q6 Sportback e-tron et l’Audi SQ6 Sportback e-tron sont fabriquées (oui, officiellement c'est "une" Audi Q6 Sportback e-tron) dans l'usine principale d'Audi à Ingolstadt. Les commandes débuteront au mois de novembre alors que les véhicules sont présentés au Mondial de l'automobile 2024 de Paris. Pour les prix, le modèle d'entrée de gamme, l’Audi Q6 Sportback e-tron avec la batterie de 83 kWh en propulsion, commence à 74 570 euros. L'Audi Q6 Sportback e-tron performance en propulsion commence à 79 800 euros. L’Audi Q6 Sportback e-tron quattro est proposé à partir de 85 850 euros. Enfin, le modèle le plus puissant et sportif, l’Audi SQ6 Sportback e-tron à partir de 102 270 euros.

Pas de malus CO2, mais pas de bonus électrique non plus. Pour le moment, les Q6 e-tron et Q6 Sportback e-tron ne sont pas soumis au malus au poids, mais cela viendra. Déjà en 2025 les PHEV seront concernés, les VEB bientôt. En bleu dans la galerie c'est le SQ6 Sportback e-tron, en gris le Q6 Sportback e-tron.