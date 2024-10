Mondial 2024 : Alpine tout feu tout flamme

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Ce Mondial 2024 a encore un goût de carburant fossile chez Alpine puisqu'on peut y voir l'Alpine A110 R Ultime. Cette A110 poussée à son paroxysme est une série limitée au prix qui affole les compteurs. La finition "La Bleue", limitée à 15 exemplaires dans la série de 110 exemplaire est même affichée à 300 000 €. Si le prix fait réagir, il semble que le carnet de commandes est plein. Comme quoi le nom attire toujours.

Sur le stand, on peut aussi voir l'A290, la Renault 5 version Alpine. Là encore, la nostalgie fonctionne même si beaucoup attendent "plus" d'Alpine. Le plus ce sera peut-être le A390 qui est présenté à Paris en version Béta. Un show car censé présenter pratiquement la version de série. Le SUV fait aussi causer et c'est bien là l'essentiel.

Celle qui fait tourner les têtes, c'est l'Alpenglow qui est re-présentée avec cette fois un V6 à combustion d'hydrogène. Mais cela reste de l'hypothèse hypothétique. Restons donc sur l'A390_B qui réussit à étirer l'A110 en un véhicule 5 portes sans (trop) dénaturer le trait. L'intérieur en revanche est conceptuel et devrait être très différent en série. On a hâte désormais d'en découvrir plus de ce prochain SUV sportif de Dieppe.