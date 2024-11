Modena Automobili nous propose un restomod de la Maserati Biturbo

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Le restomod ne cesse de prendre de l'ampleur, et la Motor Valley italienne est très active dans cette niche, en témoignent les créations de Ares Automobili, MAT ou encore Kimera, que nous prenons toujours plaisir à présenter ici.

Un modèle de la renaissance, déjà

La Maserati Biturbo, lancée en 1982, devait proposer luxe et performance tout en restant accessible. Sous la vision d'Alejandro De Tomaso, qui a récupéré auprès de l’état italien la marque après l’abandon par Citroën en 1975 et qui a également repris l’outil industriel d’Innoncenti pour dépasser le stade de la production artisanale , la Biturbo était équipée d'un moteur V6 à double turbocompresseur, capable de délivrer une puissance sans précédent pour sa catégorie. Equipé de trois soupapes par cylindre et d'une suspension semi-active, il offrait des accélérations remarquables. Conçue par Pierangelo Andreani, la Biturbo présentait un intérieur luxueux et des détails tels que des sièges en tissu Missoni dans la version 1984. D'abord équipé d'une alimentation à carburateur en motorisation 2 000 cm3 et 2 500 cm3 (cette dernière pour les marchés export, désignée "E") le modèle évoluera rapidement. Outre le coupé 2 portes, il se déclinera en 4 portes, en cabriolet (carrossé par Zagato) et même, plus tard, en un coupé plus volumineux et luxueux, la 228, sur la base de la berline (Fin 1986) et en un élégant petit coupé à deux places Karif sur la base du spyder (Fin 1987).

En 1989, Maserati célèbre son 75ème anniversaire avec la Shamal, la dernière évolution de la famille Biturbo. Conçue par Marcello Gandini, le papa de la Countach, de la Miura ou encore de la Diablo, la Shamal est la grande routière la plus puissante de la gamme, avec un moteur V8 biturbo de 3 217 cm3, capable de développer 322 chevaux et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Le design agressif présente des passages de roue musclés et une carrosserie aérodynamique, avec des phares rectangulaires et ellipsoïdaux. Elle ne sera produite qu' à 369 exemplaires jusqu'en 1995.

Le restomod

S’appuyant évidemment sur la renommée de la « Motor Valley » italienne, Modena Automobili a lancé le projet Restomod MA-01 Biturbo Shamal en 2022, revisitant la légendaire Maserati Biturbo. L'équipe a utilisé un coupé Maserati Biturbo de 1983 comme base, mettant à jour le style et les performances pour correspondre au modèle Shamal. Le Restomod est équipé d'un moteur V6 Twin Turbo de 3,0 litres, porté à 500 chevaux, qui accélère de 0 à 100 km/h en 5,0 secondes et atteint une vitesse maximale de 290 km/h.

Le moteur, conçu par Maserati sous la supervision de Ferrari, est équipé d'une boîte de vitesses automatique ZF à 8 rapports, qui permet de changer de vitesse en 150 millisecondes seulement et garantit un confort de conduite exceptionnel. L'arbre de transmission, les demi-arbres et le différentiel sont identiques à ceux de la Maserati Ghibli S. La suspension a été modernisée avec des éléments MacPherson à l'avant et des bras semi-traînants à l'arrière pour garantir une meilleure tenue de route, une agilité unique et une stabilité constante. Le système de freinage, désormais assisté par des disques plus grands, ventilés et percés, associés à des étriers fixes Brembo, est complété par des pneus Pirelli PZero sur des jantes redessinées rappelant le style Shamal d'origine.

Le Restomod MA-01 Biturbo Shamal propose une carrosserie repensée, en utilisant de l'acier et de la fibre de carbone pour alléger le véhicule. L'avant arbore une calandre basse, des phares à LED intégrés dans une structure en carbone et des prises d'air élargies, accompagnés d'un séparateur aérodynamique. La carrosserie présente des renflements proéminents au niveau des passages de roues, un capot avec des prises d'air redessinées et une silhouette musclée. L'arrière est accentué par un becquet carré, de nouveaux phares et un diffuseur à double échappement, donnant un petit d’air d’Aston Martin. Le montant central est également bien plus épais que sur la version d’origine.

Les intérieurs sont également revisités pour un confort moderne. Les nouveaux sièges Recaro sont entièrement personnalisables, tandis que le tableau de bord numérique TFT conserve la forme ovale des années 1990, intégrant un système d'infodivertissement avancé. Seuls 33 exemplaires seront produits (tiens, comme la Nuova 33 Stradale), assemblés à la main à Modène, avec de nombreuses possibilités de personnalisation pour chaque client. La livraison est prévue dans les 8 à 10 mois suivant la commande, avec des prix à partir de 585 000 euros. Un hommage à la tradition Maserati, avec une finalisation du prototype prévue pour le premier trimestre 2025.