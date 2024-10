Mercedes : usine de recyclage de batteries en Allemagne

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Nouveau procédé de recyclage

"Cela nous rapproche de l'économie circulaire, accroît notre indépendance vis-à-vis des matières premières et démontre la force d'innovation de notre entreprise et de notre industrie", a déclaré le patron de Mercedes-Benz, Ola Koldenius, lors de la cérémonie d'ouverture.

L'usine est la première usine d'Europe à utiliser un procédé mécano-hydrométallurgique intégré, qui permet un taux de recyclage de plus de 96 %. Les procédés classiques de recyclage des batteries récupèrent généralement environ 70 % des matériaux. Les matériaux récupérés sont suffisants pour la production de plus de 50 000 modules de batterie pour les nouveaux modèles Mercedes-Benz. «Cette usine, unique en Europe, montre combien de possibilités il y a dans notre pays, combien de bonnes idées sont créées et rapidement transformées en réalité», a déclaré le chancelier Olaf Scholz, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture.

«Si nous voulons construire les meilleures voitures du monde en Allemagne à l’avenir – ce que nous pouvons – alors l’Allemagne doit être un marché de premier plan pour les nouvelles technologies » a-t-il ajouté.

Vers une pénurie de matières premières recyclées ?

Compte-tenu de la part très importante que représente l'industrie automobile dans l’économie l'Allemagne, le pays est confronté à un défi majeur pour s'assurer que les ressources nécessaires pour pouvoir assurer la transition écologique ne causent pas de dommages sociaux et environnementaux.

Récemment, des chercheurs de l'Institut économique allemand (IW) ont déclaré que la longévité des batteries électriques provoquerait une pénurie de matières premières recyclées - le lithium recyclé et le cobalt en particulier sont susceptibles de devenir rares - rendant irréaliste certains des objectifs de l'UE en matière de recyclage des batteries, comme celui qui stipule qu'à partir de 2036 au moins 26 % du cobalt dans chaque batterie doit être recyclé.

Sources : Mercedes, ARD