Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition

14 ans de succès

Le géant pétrolier malais, fondé en 1974, est arrivé en F1 en 1995 via l’écurie Sauber. Le partenariat durera jusqu’en 2005, Petronas rebadgant même les moteurs Ferrari fournis à l’écurie suisse. Après s’être lié à BMW en 2006, Petronas est devenu le sponsor-titre de Mercedes à partir de 2010. Ils ont eu le nez fin, puisque le pétrolier a été associé à tous les titres mondiaux remportés jusqu’en 2021, avec 119 victoires à la clé à ce jour.

Pour célébrer comme il se doit ce partenariat, c’est la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ qui a été choisie pour être déclinée dans une série limitée « Motorsport Collectors Edition" : elle sera produite en 200 exemplaires numérotés et propose le bicylindre 4.0. V8 turbo dans la variante 612 ch et 850 Nm avec transmission automatique et transmission intégrale proposée exclusivement sur la configuration PRO.

LIvrée unique

L'élément principal qui caractérise la voiture est la livrée, qui rappelle celle des monoplaces impliquées dans le Championnat du Monde, surtout pour les saisons 2020 et 2021 où les flèches d’argent s’étaient couvertes de noir. Sur la base de la couleur Obsidian Black, un graphisme fait main a été conçu avec des étoiles à trois branches ornant le flanc et la queue, tandis que le vert clair de Petronas est appliqué sur les cadres des fenêtres, les minijupes et les bords des prises d’air, les spoilers, les jantes en alliage et les étriers de frein du système carbone-céramique.

Suréquipée

L'équipement standard comprend des jantes forgées de 21" avec des pneus semi-slicks Michelin Pilot Sport Cup 2R, le pack extérieur fibre de carbone AMG, le toit panoramique, le pack aérodynamique AMG, le pack Nuit AMG et le bouchon de réservoir personnalisé. L'habitacle offre du cuir Nappa et Une sellerie en microfibre microcoupée avec broderie AMG, des surpiqûres vertes Petronas contrastées, des finitions carbone et un volant Performance AMG chauffant sont également inclus dans le pack 360 degrés, le système audio Burmester de 1 170 watts, le pack d'assistance à la conduite, l'affichage tête haute, l'AMG Track Pace et l'ensemble énergisant.

Le système AMG TRACK PACE fournit une assistance avec de nombreuses données lors de la conduite sur circuit. Un système de surélévation de l’essieu avant permet de surélever l’avant du véhicule avant de franchir des ralentisseurs ou des bordures de trottoir. L’éclairage d’ambiance et le pack ENERGIZING contribuent au bien-être sur les longs trajets. Le badge « 1 out of 200 » sur la console centrale indique l’édition limitée du modèle spécial.