Mazda + le Thermique = AMOUR

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Terminado le G et le X, on passe au Z !



Première annonce qui prend l’ensemble de l’industrie automobile mondiale de court : Mazda travaille encore au developpement de moteur thermiques. OUI, chez Mazda on croit encore au fait qu’un moteur thermique classique peut passer les Normes EURO 7 et Tier4 sur le continent Américain sans avoir recours à de l’hybridation classique. « Hybrider c’est TRICHER », un nouveau slogan pour eux.

On apprend donc qu’une nouvelle génération de moteurs Skyactiv est en developpement, et l’heritage des Skyactiv G et X raisonnera dans le Skyactiv Z, Mazda visant une mise sur le marché courant 2027. Quoi de neuf là dessous ? L’adoption d’une nouvelle technologie de combustion encore plus pauvre que sur le Skyactiv X rendant donc théoriquement les rejets encore moins polluant pour les memes sensations de conduite. On veut y croire, même si l’énorme attente autour du Skyactiv X sorti en 2019 avait été en partie refroidie par les performances de consommation quelconques et le feeling de conduite avec ces moteurs un peu anachronique (rappelons que ces moteurs essence sont atmosphériques dans une industrie où la suralimentation dans le thermique pur fait la loi en Europe depuis près de 15 ans). Il n’empeche que la solution reste innovante et peut présager du meilleur pour la génération Z. Une base atmospherique serait en developpement, mais il se murmure qu’une version suralimentée pourrait aussi voir le jour, et se retrouver sous le capot de la prochaine MX-5….Miam miam !



Le rotatif dans un coupé sportif : on y croit à mort…



Deuxième nouvelle curieuse et un peu excitante : OUI, Mazda songe bien à faire une version de production du concept car Iconic SP découvert avec plaisir et envie en 2023 lors du Japan Mobility Show. Les inconnues de taille restent le placement dans la gamme en termes de gabarit (les 4,17m du concept seront-ils conservés ?) comme de tarifs, mais aussi et surtout sur les solutions techniques envisagées pour le passage en série. Si on s’en réfère au concept qui donnait une certaine fiche de route pour l’avenir selon le PDG de Mazda à l’epoque de sa présentation, on pencherait pour une solution d’électrification à la puissance modérée (autour des 350 chevaux tout de même) combinée à un prolongateur d’autonomie thermique à moteur rotatif afin de maintenir le poids le plus juste possible (on parlait d’un poids inférieur à 1450 kg).

En depit des résultats de cette solution de fonctionnement sur le MX-30 et les deboires rencontrés par les propriétaires, on ne sait pas ou en est le projet sur un coupé un peu plus axé performance qu’efficience. A voir donc à l’avenir. Mais Mazda souhaite poursuivre l’aventure du rotatif, malgré tous les désagréments que cette solution technique procure, surtout dans une hypothétique logique de fonctionnement comme celle que l’on connait… Mais ce qui fait plaisir, c’est que la firme ne souhaite pas lâcher son originalité tant que les legislations permettront la fabrication et/ou le développement de motorisations thermiques . Rien que pour çà, on peut les soutenir !