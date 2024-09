Maserati GranCabrio Folgore Tignanello : ivre d'élégance

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

Oublions un instant la tempête industrielle, les méventes, les inquiétudes. Maserati peut encore faire rêver et nous bercer dans l'art de vivre italien, comme en atteste la Maserati GranCabrio Folgore Tignanello. Il s'agit d'un exemplaire unique, créé dans le cadre du programme de personnalisation sur mesure Fuoriserie du Trident. A l’instar d’Alfa Romeo qui y exposait la Nuova 33 Stradale, cette voiture a été exposée au Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, marquant la première participation officielle de la marque émilienne à la prestigieuse manifestation française, qui se déroule depuis 2014 au Domaine du Château de Chantilly, dans l'Oise.

Le splendide cadre d'exposition a réuni une fois de plus le meilleur de l'univers des quatre roues et de la haute couture. Maserati a choisi la GranCabrio Folgore, son cabriolet de luxe 100% électrique. Tandis que le blason Folgore indique le caractère électrique du modèle, la dernière partie du nom est liée au célèbre vin italien signé Marchesi Antinori, qui inspire le design du modèle Fuoriserie. Elle a été créée pour célébrer le 50e anniversaire du célèbre « produit de la vigne » qui se distingue par son acronyme. La présentation en avant-première de la voiture a eu lieu en juillet, en Californie, lors du Napa Valley Festival, mais au Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 2024, son plus noble baptême a eu lieu, dans les bras d'un public compétent et passionné.

La vigne rencontre le Trident

Maserati a recherché l'unicité qui entoure l'histoire de ce vin et a rendu hommage à la famille florentine de vignerons à travers les couleurs, les nuances, les matériaux et les détails artisanaux raffinés.

Les extérieurs se traduisent par une personnalisation de la couleur de la carrosserie, créée ad hoc : la peinture Terra di Tignanello est d'une couleur châtain inspirée par le sol du vignoble, réchauffée par un bordeaux cuivré rappelant les nuances rouges centrales des barriques caractéristiques de Tignanello. Elle a une teinte riche et métallique ; une couleur prestigieuse inspirée du domaine et de l'atmosphère du chai. Les jantes et les étriers sont respectivement en noir mat et brillant, tandis que les emblèmes sont de couleur cuivre, avec le logo Maserati en cuivre brillant sur un fond brillant. Le tissu de la capote est également noir.

L'intérieur cherche à mixer les marques distinctives des deux maisons, combinant tradition, innovation et artisanat. Les sièges présentent un cuir embelli d'un tissage côtelé argent et bordeaux multi-matériaux, fabriqué en Vegea, un tissu innovant dérivé des vignobles. Il rappelle le motif des rangées de vignes sur la colline de Tignanello, marquées par les roches d'Albarese. Le tissu ressemble et se sent comme du cuir, et il est utilisé pour la première fois dans une voiture Maserati.

Tout le reste est en matériau réel : du bois sombre de ronce avec des gravures au laser – choisi pour rappeler l'impression brûlée dans les barriques en chêne – embellit les panneaux, présentant des détails textuels sur la création de Tignanello. Sur l'appuie-tête, une broderie élégante combine le Trident Maserati avec l'un des symboles distinctifs de Tignanello : le soleil, longtemps une caractéristique distinctive de l'étiquette de la bouteille. Le même symbole est gravé au laser sur le tunnel central, avec les dates 1971-2021 : celles-ci font référence à la première et à l'actuelle récolte de Tignanello, 50 ans depuis la commercialisation de ce vin.

Klaus Busse, responsable du design Maserati :

« Cette collaboration avec Marchesi Antinori nous donne l'opportunité d'incarner l'essence de la production sur mesure, la vitrine de notre programme de personnalisation Maserati Fuoriserie. Il est conçu pour créer des expériences ad hoc pour les clients du Trident, en produisant des voitures sur mesure qui peuvent rendre l'expérience de conduite encore plus sublime et distinctive, comme seul un vin exceptionnel peut le faire à table. Raconter une histoire de l'excellence italienne est une source de fierté pour nous et constitue un stimulant constant pour notre travail, qui avec la production sur mesure aspire à créer quelque chose d'absolument dédié et inimitable ».

