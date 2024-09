Mansory défigure le Ferrari Purosangue

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Mansory rappelle, comme pour se justifier, qu'avec le lancement sur le marché de la Ferrari Purosangue en 2023, Maranello a produit son premier SUV 4 portes et 4 places, suscitant ainsi dès le départ un grand intérêt pour ce concept de véhicule. Ce Purosangue transfiguré devient le Pugnator, qui signifie en latin « le combattant ». Il s'agit d'une conversion complète qui permet au préparateur basé en Allemagne de montrer toute l’étendue de son « savoir-faire ». Sa première sortie publique a lieu au « Monaco Yacht Show ».

Du carbone forgé comme s'il en pleuvait

Le Pugnator arbore une peinture spéciale « Vermillion » utilisée pour le véhicule de lancement, une couleur rouge métallisé « forte et élégante » (sic), ainsi que les pièces en carbone teintées dans la masse assorties au design « Forged ». Mansory adore le carbone forgé et en met partout. Les prises d'air sont considérablement agrandies et la jupe avant entièrement redessinée en fibre de carbone. Le capot avant réalisé en fibre de carbone visible se prolonge visuellement dans les ouïes d'aération des passages de roue et la partie arrière des ailes avant.

De profil, les extensions de carrosserie sur les passages de roue tout autour et les seuils de porte marquants, également en fibre de carbone visible, montrent la signature inimitable du tuneur Un becquet de toit entièrement redessiné en deux parties forme la transition vers l'arrière du véhicule, om rône un aileron évidemment démesuré et tarabiscoté. Des jantes « FC.5 » de conception nouvelle, forgées monobloc ultra-légères, sont étrennées. Elles seront montées dans les dimensions 9,5x22' (avant) et 11,5x23' (arrière).

Mansory s’attaque aussi à la mécanique, ou plutôt à l’électronique du PU. Les modifications apportées au calculateur moteur et le nouveau système d'échappement sport à 4 flux permettent de grimper à 755 ch pour un couple de 730 Nm, soit des valeurs respectivement en hausse de 30 chevaux et 14 Nm. Le système d'échappement lui-même dispose d'un système de commande à volets comprenant deux convertisseurs catalytiques sport et se termine par deux sorties d'échappement, l'une au-dessus de l'autre, dans le tablier arrière nouvellement conçu en fibre de carbone intégrale.

Attention aux tâches

Comme pour toutes les conversions complètes MANSORY, l'intérieur peut être librement sélectionné en termes de cuir, de couleurs, de matelassage et de design en carbone. On remarque aussi des palettes de changements de rapports reprenant le drapeau italien ou encore le volant sport en cuir carbone avec flash de changement de vitesse intégré. Dans le véhicule de lancement présenté ici, l'intérieur était entièrement revêtu de cuir couleur ivoire et contrastait avec des applications en rouge. Les parties en carbone de l'intérieur étaient toutes recouvertes d'une finition classique en « carbone visible ». L’intérieur, avec ces coloris très contrastés et qui frappent la rétine, ne peut cependant pas égaler l’extérieur en vulgarité. Néanmoins, l’association du blanc et du rouge fait un peu « vampire »…et gare aux jours de pluie ou aux chaussures qui ne seraient pas parfaitement nickel…la moindre trace se verra !

Rajoutons à la panoplie des ceintures de sécurité avec logo MANSORY brodé, des pédales sport en aluminium, des tapis de sol MANSORY et de nombreuses autres solutions détaillées qui font de ce Purosangue un monstre.