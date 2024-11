Manhart rend la BMW M2 encore plus extravagante

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

460 ch et 550 Nm dans un coupé compact de près de 4,60 mètres de long : ces chiffres d'usine appartiennent à la BMW M2 de la série G87. Depuis la mise à niveau du modèle cet été, il dispose même de 480 ch et 600 Nm ! Avec cette puissance, la bête munichoise, dont le physique carré n’a pas fait l'unanimité, peut également rivaliser avec des modèles plus puissants et plus sportifs. La M2 est donc actuellement très populaire sur la scène du tuning, car il existe bien sûr toujours un potentiel d'optimisation. Les spécialistes de MANHART Performance se sont penchés sur son cas, pour aboutir à un monstre nommé MH2 700 II. Un nom digne d’un cyborg.

Un dragster allemand

A l’image de Brabus avec ses « Rocket 900 », le chiffre 700 n'est pas choisi au hasard et évoque la puissance. En effet, MANHART tire 728 ch et 900 Nm du moteur six cylindres en ligne biturbo S58 de trois litres ! Nous avons donc 220 CV et 300 Nm de plus que la M2 usine ! Pour cela, les ingénieurs ont implanté une admission en carbone avec le boîtier d'alimentation et de reprogrammation maison MANHART MHtronik. Et figurez-vous que si les 700 CV du MH2 700 II ne sont pas suffisants, des mises à niveau Stage 2 et Stage 3 encore plus étendues sont possibles.

Si les systèmes de freinage restent inchangés de série, à l'exception de la peinture couleur champagne des étriers, des améliorations individuelles sont également possibles. En ce qui concerne la suspension, des ressorts hélicoïdaux KW ou une suspension à ressorts hélicoïdaux KW assurent un abaissement et une meilleure agilité. Les jantes Yido 20 pouces et 21 pouces sont équipées de pneus 285/30 et 305/25. Au lieu de la finition noir mat choisie ici, typique du tuneur germanique, d'autres couleurs individuelles peuvent être configurées sur demande.

Orgie de carbone

La carrosserie reçoit toute une armada de pièces rapportées en carbone comme les inserts pour le tablier avant et les bas de caisse. Le carbone domine aussi le capot moteur, les naseaux, le spoiler avant, le diffuseur, l’ énorme aileron arrière et un revêtement de soubassement. De plus, la carrosserie, qui donne un look "V8 Supercars" à la M2, fidèle à la tradition de l’association Noir et Champagne, a été dotée d'un jeu de décalcomanies. Enfin, l'intérieur a été modernisé avec un arceau de sécurité, une housse de siège arrière, des ceintures de sécurité avec tendeurs de ceinture et des tapis de sol ornés du nom Manhart. Néanmoins, il reste assez fidèle au modèle de base et ne s’aventure pas dans les extravagances de Mansory.