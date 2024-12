Les occasions Jaguar à la fête après le Bad Buzz historique

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Le buzz est fou, le rebranding de Jaguar de ce point de vue est réussi, dans le sens où on en parle. On en parle très souvent en mal, mais on en parle. Rien de rassurant non plus quant au concept car lourdingue et massif dévoilé et laissant deviner la nouvelle orientation stylistique et technologique de la marque Britannique. On peut y voir - pour les plus pessimistes - le dernier coup d’éclat avant la fermeture définitive de ce constructeur emblématique du XXe siècle. Ce rebranding aura cela dit une conséquence inattendue, la redécouverte de la marque pour certains, et la reconsidération d’achat de modèles d’occasion quand vient l’heure de faire un choix, la gamme actuelle étant réduite à peau de chagrin.

C’est un phénomène détecté outre manche par Auto Trader, plateforme de vente en ligne spécialiste de la vente de véhicules d’occasion. Jaguar aurait vu un regain d’intérêt de près de 10% en consultation de pages et de modèles selon leurs statistiques. Les modèles plus recherchés sont le F-Pace puis l’ I-Pace dans la gamme récente, et la Type E dans la gamme Historique. A voir si le rebond se confirme et surtout si le phénomène se transmet hors de la péninsule britannique.

En France et depuis 2020, Jaguar peine à dépasser les 1000 ventes annuelles, ce qui ne risque pas de s’améliorer cette année depuis l’annonce de l’arrêt de la fabrication de tous les modèles actuels hormis le F-Pace. C’est donc uniquement sur les stocks restants que du neuf peut encore se trouver. Pour le reste, ce sera en occasion où de belles affaires peuvent se trouver, donc pourquoi pas un rebond sur notre territoire également?

