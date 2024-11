Les concessionnaires aiment-ils leur marque?

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Le point général

D’un point de vue global sans faire le tri des marques (28 y sont représentées dans cette côte d’amour), on peut noter une légère amélioration dans la notation, traduisant des relations - un peu - moins fraiches entre les marques et leurs représentants sur le territoire. La note globale passe donc de 5,12 en 2023 à 5,41/10 en 2024. Quelques points positifs sont clairement à souligner, comme une nette amélioration de la fiabilité des délais de livraison ou l’efficacité des campagnes marketing promotionnelles pour les véhicules neufs (remises, bonus reprises, etc…), ainsi qu’une meilleure qualité d’offre et variété de modèles pour les véhicules d’occasion.

A l’inverse on constate une petite dégringolade sur la qualité des véhicules livrés demandant un travail supérieur en local pour rendre le véhicule attrayant à la livraison. Les offres de financement constructeurs sont devenus quant à eux un peu plus exigeantes sur les conditions d’acceptation. Enfin en termes de marketing, les concessions pointent du doigt les outils marketing mis à disposition (baisse de qualité du CRM pour une grande majorité), et émettent un doute sur l’efficacité des campagnes générales de communication des marques, qui attisent un peu moins la curiosité de la clientèle que prévu.

Concernant les retours des réparateurs agréés, est à souligner une amélioration de la qualité de formation des constructeurs transmises à ces points de réparation, mais le positionnement des de prix des pièces détachées reste un problème qui s’installe de plus en plus dans le temps, tout comme la charge administrative demandée en terme de temps et de complexité pour faire fonctionner le service après vente du constructeur.

Quels constructeurs s’en sortent le mieux?

Mobilians révèle donc le podium de cette année et il est un peu surprenant. Le trio de tête est donc BMW avec une note de satisfaction concessionnaire de 7,27/10, suivi de Mini avec 7,01/10, et c’est…..Renault qui clôt ce podium avec une note globale de 6,70/10 coiffant sur le poteau Mercedes avec 6,64/10 et la petite soeur Dacia en embuscade avec 6,59/10. Ces trois marques ont chacune gagné deux places par rapport au baromètre de l’an dernier, signe d’une osmose qui se confirme et de bonnes relations qui se maintiennent.

Dans le bas du classement on retrouve sans grande surprise une grosse quantité des marques Stellantis avec DS (4,04), Alfa Roméo (4,17), Citroen (4,17), Jeep (4,19), Opel (4,28), Peugeot (4,33) et enfin Fiat (4,80). Des résultats pas très glorieux qui symbolisent les relations manquant de confiance et jugées trop floues par les concessions, notamment dans les accompagnements SAV (coucou le puretech), dans la capacité d’écoute des marques lors des remontées terrain, et sur le réalisme des objectifs commerciaux à atteindre. Présent dans le fond du classement, pourtant en amélioration en passant de la 27e à la 23e place avec un maigre 4,24/10, le groupe Jaguar Land-Rover ne parvient pas à gagner la confiance des réseaux de concessions interrogés.

Le bon dernier du classement, Mitsubishi avec un très maigre 3,89/10, représente une véritable tendance à la dégringolade des acteurs asiatiques du marché. Auparavant dans des relations plutôt au beau fixe avec leurs représentants sur le territoire, quasiment toutes les marques asiatiques perdent au moins 5 à 6 points dans le classement global: Kia (-5), Mazda, Toyota et donc Mitsubishi (-6). Seuls Hyundai, Nissan et Suzuki s’en sortent un peu mieux que les autres avec respectivement -1 place pour Hyundai et une place de mieux dans le classement global pour les deux autres.

La palme du trou d’air revient à Honda qui perd……19 places (!!!) par rapport à l’an dernier en passant d’un excellent 7,86/10 à seulement 4,50/10, sous la moyenne donc. Les concessionnaires reprochent à la marque son très grand manque de clarté quant à son avenir sur le marché Français (tout comme pour Mitsubishi d’ailleurs) et son inefficacité sur le plan de la communication à faire exister et rendre attrayante la gamme actuelle, pourtant bien pourvue en modèles hybrides réussis, mais chers en façade et touchés assez facilement par les malus écologique ou au poids; sans parler de l’offre en 100% électrique pas du tout à la hauteur de la concurrence.

A l’inverse, la plus belle remontée est à mettre au crédit de Mercedes qui avait perdu beaucoup de crédit vis à vis de ses représentants depuis le covid en descendant du top 5 au top 10 en 2020 et avait même fini à la 19e place l’an dernier. Elle regagne donc 15 places dans le classement général et revient à ses niveaux de relations pré covid.

Au long terme

En effectuant une moyenne des notes de satisfaction concessions sur les 8 dernières années, le podium est complètement chamboulé. Le seul représentant du podium de cette année est Mini, qui passe en Long Terme à la 1ere Place du classement avec une moyenne de 6,80/10. La marque britanno-allemande est suivie par Volvo avec 6,61/10 en moyenne, et par Toyota avec 6,58/10. BMW, 1ere du classement de cette année n’est pas très loin avec 6,53 et s’octroie la 5e place derrière Suzuki, et Renault, bonne 3e de cette année est avec 6,09/10 est 7e du classement Long Terme derrière… Dacia.

Vous pouvez consulter le rapport complet ici.