Les Audi S6 et S7 passent au Gris Nardo

Cela peut paraître étonnant, mais les S6 et S7 n’en étaient pas encore dotées. C’est désormais chose faite ! Deux nouveaux modèles S6 et S7 en édition spéciale peints exclusivement dans cette teinte ont été annoncés pour le marché américain.

Outre la peinture exclusive, le toit, le lettrage du modèle et les jantes en alliage de 21 pouces de la gamme Audi Sport sont en Noir brillant. Les phares teintés et les coques de rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone complètent la panoplie.

Dans l’habitacle, un pack cuir exclusif propose au choix une finition Jet Gray avec des surpiqûres Crimson Red et des ceintures de sécurité Crimson Red. Le rouge se trouve notamment dans les surpiqûres des sièges, le logo S en gras sur la partie supérieure et le rouge pour le motif matelassé des inserts, ainsi que d'autres surpiqûres rouges sur le tableau de bord, la console centrale, le volant, les portes et les tapis de sol. Une garniture de pavillon Dinamica noire est également de série tandis que les panneaux de cuir s'étendent sur le tableau de bord, la console centrale et accoudoirs.

Sur la S6, il faut opter pour le package à 9.700 dollars (environ 8.800 euros) en sus. Avec le S7, le prix augmente à 11.200 dollars, soit environ 10.100 euros.

Une suralimentation encore plus efficace

Aucune amélioration mécanique n'a été apportée. Les deux voitures sont équipées d'un V6 TFSI biturbo de 2,9 litres développant 444 ch et 559 Nm de couple. L'une des principales caractéristiques de ce moteur est un petit compresseur électronique qui permet d'augmenter la pression de suralimentation. Lancé sur le marché américain pour la première fois dans les modèles S6 et S7, il améliore ainsi la réponse de l'accélérateur et minimisant le temps de réponse du turbo.

Lorsque le moteur V6 TFSI fonctionne à des vitesses plus élevées, une soupape du système EPC se ferme, laissant un chemin parallèle pour que l'air puisse circuler dans le moteur. Cependant, le système EPC fonctionne toujours, même au ralenti, prêt à répondre aux besoins de puissance accrue du conducteur.

L'ensemble du système EPC n'ajoute que 10 kg au poids total du véhicule et réduit le temps de réponse à moins de 250 millisecondes, soit plus rapidement que le temps de réaction moyen d'un humain.