Le Toyota RAV4 a 30 ans

30 ans en 5 générations. Ce sont des chiffres qui commencent à compter dans l’industrie automobile. Du petit Fun Cruiser à 3 portes au mastodonte qu’est devenue la dernière génération avec la motorisation PHEV, le RAV4 continue de marquer sa présence sur un marché global encensant de plus en plus irrésistiblement la carrosserie du SUV compact qui ne l’est plus vraiment.

Mais au fait, qui se souvient du sens de l’abréviation (car c’en est une) RAV4? Recreational Active Vehicule with 4wd utilisé pour la première fois sur un concept car au salon de Tokyo en 1989. Ce terme et ce joli petit minois de la première génération, nous les avons découvert lors du Salon de genève 1994, avec un style de mignon petit 4x4 comme pouvaient l’avoir un Suzuki Vitara ou un Daihatsu Rocky de l’époque, à ce détail près que le RAV4 était conçu comme un petit 4X4 polyvalent et capable de prendre la route sans chalouper au moindre virage. Inclassable lors de sa sortie à l’époque puisque pas tout à fait à la hauteur de ses possibles rivaux en franchissement, mais capable de rouler dans de plutôt bonnes et saines conditions sur la route ou en ville avec une potions de conduite surélevée.

Le gabarit reste à l’époque plutôt compact avec 3,69m de long pour la version 3 portes initiale (l’équivalent au sol d’une Renault Clio 1) avec des trains avant McPherson et des doubles triangles à l’arrière, un poids - relativement mesuré pour un petit 4x4 - de 1150 kg (notre Clio 1 oscillait entre 830 et 990 kg), mais sous le capot un sympathique 4 cylindres double arbre 16 soupapes de 2,0 litres développant un petit 130 chevaux! Le marché américain connaitra même une variante…électrique en 1996 proposant 190 km d’autonomie. A l’intérieur, le RAV4 est fabriqué avec beaucoup de rigueur et un peu de fantaisie sur les sièges, très colorés, et capables de se transformer avec la petite banquette arrière en lit d’appoint. On l’a oublié également, mais deux partie du toit pouvaient se retirer à la manière d’un T-Top en longueur. La recette a fait mouche partout dans le monde et surtout en Europe, avec 53000 ventes mondiales dès la premières année de commercialisation, plus de 100000 exemplaires l’année suivante, et près de 150000 les deux années qui suivent.

Au fil du temps, le bestiau connaitra des évolutions, d’abord la carrosserie 5 portes qui la fera passer à 4,10m de longueur (coucou la Renault 19!) avec plus la place à l’arrière et un vrai coffre. Une version deux roues motrices arrivera même à la fin de carrière de cette première génération.

La seconde génération arrivée en 2000 entre un peu plus dans le rang en termes de design mais les versions 3 portes et 5 portes perdurent, et la génération 2 garde la recette de la compacité qui a fait le succès de son ainée, avec des dimensions plus généreuses et des motorisations plus puissantes, et surtout l’apparition du diesel sur les marchés les plus friands.

La troisième génération de 2006 marque une première rupture avec le concept de base et n’est plus proposé qu’en 5 portes, le RAV4 devenant petit à petit le choix de la voiture principale du foyer, alors qu’elle gardait jusqu’à cette troisième génération une image de voiture « récréative ». La SUVisation avance au niveau de la carrosserie et la génération embarque un hayon classique en lieu et place de la portière arrière s’ouvrant comme un frigo sur laquelle la roue de secours était solidement accrochée.. Ici la roue de secours est embarquée beaucoup plus classiquement…. On note également qu’une version électrique développée avec l’aide de Tesla en 2012 fera très timidement son apparition et sera intégralement dédiée au marché Californien.

La quatrième génération de 2013 est maintenant un SUV parfaitement bien élevé et fait office de véhicule principal de la famille avec de l’espace partout dans l’habitacle et dans le coffre. C’est surtout la génération de la transition énergétique avec la première version hybride proposée, partant de la même solution technique que la Prius revue avec un moteur à la cylindrée et la puissance bien plus généreuses de 2,5 Litres et près de 200 ch, et deux moteurs électriques sur la version 4x4.

Enfin, la 5e génération toujours en vente depuis 2018 a regagné un certain caractère perdu depuis quelques temps au sujet de sa ligne et n’est plus vendu en France qu’en motorisations 100% Hybride. Elle est aussi la génération qui accueille pour la première fois sur ce modèle une motorisation Hybride rechargeable de plus de 300 chevaux en 2020. Les dimensions n’ont cela dit plus rien à voir avec le Fun Cruiser des origines avec près d’un mètre de plus en longueur, 15 cm en largeur, et un poids qui frôle le double de celui de la génération des origines en version hybride rechargeable (un peu moins de 2 tonnes sur la balance).

30 Ans, çà se fête !

A l’occasion du trentième anniversaire de ce modèle devenu avec le temps de plus en plus iconique et important dans la gamme du constructeur japonais (3e plus ancien de la gamme après la Corolla et la Camry), Toyota lance une finition « 30 Years » basée sur la Finition Dynamic avec des jantes alliages spécifiques de 18 pouces, avertisseurs d’angles morts et circulation arrière, chargeur à induction pour smartphone, une sellerie premium, des sièges avant chauffants et le siège conducteur à règlages électriques. Un avantage client de 1000 euros environ selon Toyota.