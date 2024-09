Le marché électrique français s'effondre en août

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Après des mois d'euphorie, le soufflé électrique est-il en train de retomber ? Le leasing social a porté le premier semestre avec une Peugeot e-208 qui en a bien profité. Cette dernière voit ses immatriculations d'août ne même pas dépasser les 1000 unités. Même les nouveautés ont du mal en ce mois estival. La France n'est pas la seule à souffrir, mais nous y reviendrons dans un article séparé.

Selon les chiffres AAA-Data compilés par l'Avere, il y a eu 13 143 immatriculations de véhicules électriques à particuliers en août 2024. C'est donc une baisse de 33,1 % par rapport au mois d'août 2023. Surtout, cela efface une grosse partie de la hausse de 2024 puisque depuis janvier il s'est immatriculé 206 722 VE particuliers et utilitaires soit une hausse de 7,4% par rapport aux huit premiers mois de 2023. Le marché automobile dans son ensemble ne recule "que" de 24,3 % en août. Ce qui signifie que le VE recule en part de marché.

Dans le détail, le Tesla Model Y retrouve de façon inattendue sa première place du mois avec 2096 livraisons. c'est plus du double de la Peugeot e-208, 2e du classement avec 919 unités seulement, soit moitié moins que l'an passé. Le Renault Scenic confirme son bon démarrage, mais n'a été mis à la route qu'à 668 exemplaires. Suffisant pour être sur le podium d'août 2024, c'est dire si les immatriculations se sont effondrées.

La Fiat 500e recule de 65 %, la Tesla Model 3 de 82 % ! Du côté des utilitaires c'est plus convenu (programmation longue des achats). Autant cela augmente peu, autant ici la baisse n'est que de 2,3% par rapport à août 2023. Mais, bon, avec 1 243 immatriculations en volume, ce n'est pas cela qui sauvera le marché du VE cet été. A noter que même les hybrides rechargeables reculent de 35% sur août ! Une Bérézina totale.

Le top 4 évolue un peu avec le Model Y qui passe devant la Fiat 500 et la Renault Megane E-Tech. Pour les perspectives, on risque d'avoir une fin d'année compliquée pour le marché du VE en France. A voir si le leasing social sera reconduit et s'il aura le même succès. Les constructeurs pourraient initier une nouvelle période de baisse des prix pour relancer la machine. L'an prochain, ils vont devoir proposer un certain nombre de VE pour compenser les émissions CO2, ou payer de grosses amendes. Il n'y a que la carotte et le bâton qui fonctionnent pour le VE visiblement...