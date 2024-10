Le malus grimpe à 70 000 € en 2025

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Cette année, le malus CO2 est passé à 60 000 euros maximum avec un déclenchement à partir de 118 g/km. Pour 2025, il est prévu de proposer 70 000 € selon un document que le journal Le Monde a pu consulter. En plus d'un malus relevé de 10 000 €, le seuil de déclenchement serait abaissé de 5 g/km et débuterait donc à 113 g de CO2/km.

Une simple CLIO Evolution SCe 65 de base, c'est 120 g/km. Le TCe 90 c'est 118 g/km. Une Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid avec CVT, c'est 122 g/km ! Forcément, quand on défavorise les moteurs Diesel en ne leur octroyant pas de Citr'Air 1, en menant des campagnes médiatiques contre, etc. on a un marché orienté vers l'essence et donc les émissions de CO2. La grille du malus sera adaptée vers le bas et le maximum devrait intervenir un peu plus bas lui aussi. Ainsi, le malus serait renforcé sur les véhicules les plus émetteurs tout en restant "modéré" sur les véhicules autour de 120 g/km/

Si en 2026 on continue sur la même trajectoire de 5 g/km en moins, le seuil de déclenchement sera à 108 g/km soit les émissions d'une Clio dCi 100. Même des véhicules hybridés sont touchés par le malus et le seront encore plus en 2025. Autant malusser tout véhicule...

Vous nous direz, il suffit de passer au PHEV qui a le bon goût d'être favorisé dans le calcul des émissions. Oui mais, en 2025 le malus au poids touchera aussi les PHEV ! Certes il faudra défalquer 200 kg sur la masse à vide pour compenser la batterie et le moteur électrique. Mais cela malussera des véhicules que l'on considérait comme "plus propres" jusqu'à présent. Pour le moment, le malus au poids reste "modéré", mais sa grille devrait se renforcer au fil des prochaines années.

Pendant du malus, le bonus pourrait être raboté. Actuellement il est de 4 000 € pour un véhicule qui coûte moins de 47 000 € hors option. Ce bonus pourrait être baissé à 3 000 €, tout en le maintenant pour les ménages les plus modestes.

En parlant de ménages modestes, le leasing social pourrait être entamé par le rabot fiscal. Il faut dire que cela coûte 13 000 € à l'état par véhicule. En ces temps d'austérité, il faut gratter partout.

Notre avis, par leblogauto.com

Le bonus-malus devenu malus-malus depuis des années, continue de se voir renforcer. Avec 70 000 € pour une voiture comme une Toyota GR Yaris (elle est à 60 000 € cette année) qui se vend moins de 50 000 €, on marche sur la tête. Il ne faut pas s'étonner que le marché automobile neuf se casse la figure.

Le renforcement du malus ne touchera pas les plus riches qui ont les moyens de passer aux PHEV puissants. En revanche, le Français moyen sera bien touché, même avec une voiture du segment A. C'est au final totalement contreproductif. En effet, en poussant les gens vers des modèles plus modestes, ou pire, en renonçant à un achat, l'Etat perd la TVA d'une vente de véhicule neuf.