Le Kia Sportage déjà restylé pour 2025

Les principales "innovations" résident toutes dans le design, qui adopte les préceptes du langage stylistique « Opposites United », introduit pour la première fois avec le SUV électrique Kia EV9. Cependant, le Sportage coréen est commercialisé dans la version à empattement long, tandis qu'en Europe la variante plus compacte devrait être confirmée.

Un avant affadi ?

Le nouveau Kia Sportage suit le style des derniers modèles comme le Sorento, notamment pour la signature optique en forme de Y tournée à 90°. Le bouclier adopte des formes rectangulaires et triangulaires plus massives, moins futuristes, alors que le "nez de tigre" caractéristique est réduit à sa plus simple expression, surplombant finement la calandre en bout de capot. Le Sportage perd aussi ses LED diurnes en forme de boomerang. C’est plus sobre, mais sans nul doute plus aseptisé. La grande calandre a également été entièrement redessinée, avec des motifs rectangulaires et des prises d'air de forme trapézoïdale. Le design des feux arrière change légèrement, sans dénaturer les formes de la génération actuelle.

Le Sportage présenté en Corée est la version à empattement long, qui n'est pas disponible ici. La version asiatique est presque 17 centimètres plus grande, pour un total de 4 685 millimètres, contre les 4 520 de la version européenne actuelle. Une augmentation qui se voit clairement en regardant sur le côté, où se trouve un grand troisième feu arrière, qui efface la ligne brisée du chrome.

Sans surprise, le design de la nouvelle planche de bord est plus linéaire et plus épuré, notamment en ce qui concerne les bouches de climatisation, toutes alignées dans la partie centrale. Le double écran central demeure (qui présente désormais une forme plus régulière), tout comme le tableau de bord avec des commandes qui changent en fonction de la fonction choisie. L'autre élément nouveau par rapport au modèle actuel est le volant à deux branches, où se trouvent les nombreuses commandes d'infodivertissement, Adas et de sélection du mode de conduite.

Des nouvelles pour les moteurs ? La gamme actuelle comprend des motorisations hybrides douces essence et diesel, full hybrides, rechargeables et aussi le bicarburant GPL pour certains marchés où cette énergie est bien développée, comme l'Italie.