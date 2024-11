Le Jeep Wrangler 4xe rend hommage à son illustre ancêtre de 1941

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

En cette année commémorative des 80 ans du D-Day, la ficelle marketing tombait évidemment à point nommé. Le nouveau Wrangler 4xe Willys '41 2025 a pour vocation de célébrer et rappeler la tradition de la marque, qui puise ses racines dans la Willys MB original de la Seconde Guerre Mondiale, qui fut conçu pour transporter hommes et matériel sur des terrains accidentés tout en faisant preuve d'une grande robustesse.

Le Wrangler 4xe Willys '41 s'inspire également du concept Jeep '41, qui fut révélé à l’occasion du Jeep Safari de Pâques 2022. L'événement tout-terrain annuel de Moab, dans l'Utah, est la "Mecque" des passionnés et où la marque présente des véhicules concept qui repoussent les limites du design et des capacités et inspirent les futurs modèles de production.

Peinture et décalcomanies pour les fans

Le Jeep Wrangler 4xe Willys '41 présente une nouvelle couleur extérieure inspirée du fameux vert profond « Military Green 1941 », qui évoque immédiatement l'esprit du Willys MB original. Des roues uniques en aluminium de 17 pouces peintes dans la même teinte sont enveloppées de pneus tout-terrain de 33 pouces.

En bonne série spéciale « patrimoniale » qui se respecte, le Wrangler reçoit des autocollants sur le côté du capot pour honorer l'héritage militaire de la marque. Finis dans un bleu Drab fidèle à l'époque, ces décalcomanies rappellent le pochoir d'usine original. Les concepteurs ont veillé à ce que la couleur et le style reproduisent fidèlement l'esthétique utilitaire de l'époque.

À l'intérieur, le Willys '41 Wrangler 4xe présente des sièges en tissu Heritage beige, un insert de tableau de bord en tissu olive et un médaillon de levier de vitesse '41. Les toits disponibles comprennent un toit rigide couleur carrosserie, un toit électrique Sky One-Touch et une capote souple beige exclusive. Les caractéristiques standard comprennent un verrou arrière pour une traction améliorée et des pare-chocs avant et arrière en acier pour une protection hors route accrue.

La Jeep a bien changé depuis les années 40. Le Wrangler 4xe hybride rechargeable, exclusif dans sa catégorie, est le PHEV le plus vendu en Amérique depuis trois années consécutives. Son groupe motopropulseur combine un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres, deux moteurs électriques et une batterie haute tension pour offrir 380 chevaux, bien plus que les 54 CV d’origine dont disposaient les G.I, et 32 kilomètres d'autonomie entièrement électrique.

Le Wrangler est disponible en France à partir de 81 700 euros, et la livrée Military Green 1941 nécessite 1 500 euros supplémentaires.