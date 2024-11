le Grand Prix ACF AUTOTECH 2025 lance sa 8ème édition

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Fondé par Richard de Cabrol et soutenu par des figures emblématiques telles que Yann de Pontbriand, président de l’ACF, et Thierry Peugeot, président du Club Auto & Mobilité de l’ESSEC, le Grand Prix ACF AUTOTECH réunit un jury composé de personnalités influentes du monde de l’automobile, de la finance et des fondateurs des startups primées lors des précédentes éditions.

Les lauréats bénéficient non seulement d’une visibilité accrue, mais aussi d’un accompagnement sur mesure, comprenant conseils juridiques, coaching, et mises en relation avec des investisseurs stratégiques. Ce dispositif favorise également le recrutement de talents et facilite l’expansion des startups à l’échelle internationale.

Pour cette 8ème édition, les participants concourront pour trois distinctions principales : Le Grand Prix ACF pour les startups les plus avancées dans leur développement, le Prix Pionnier ACF réservé aux startups en phase initiale, et la mention GPACF GreenTech récompensant les projets apportant une contribution significative aux besoins environnementaux. En 2024, GENOMINES, DIAMFAB et CYCLIB avait respectivement obtenus les trois récompenses.