Le futur SUV de DS se montre de plus en plus

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Un 3008 épuré

Celui que l’on n’ose pas encore appeler DS8 a donc retiré une très grande partie de ses artifices et laisse deviner une silhouette fluide et élancée, plus gracieuse et moins mastoc que le 3008 (pas difficile diront les plus énervés), parce que certainement plus longue. Certains y voient des rappels aux Citroen CX et plus généralement à la silhouette des routières Citroen (comme la GS ou la dernière C6). N’oublions pas que ça reste un pépère de SUV coupé de plus de 2 tonnes, à ne pas confondre avec la légèreté et la fluidité des modèles cités, mais on doit y reconnaitre une certaine source d’inspiration dans l’aéronautique, d’ailleurs DS revendiquerait un Cx de 0,24 pour ce beau bébé, une petit exploit tout de même.

Les soubassements sont bien évidemment connus puisque ce DS8 qu’on ne doit pas appeler DS8 parce que ce n’est officialisé et que NON ce n’est pas sûr qu’il s’appelle DS8 même si tout le monde l’appelle DS8; partagera la plateforme commune de Stellantis STLA Médium que l’on trouve déjà sous le 3008 et le 5008, le nouvel Opel Grandland et très probablement sous le futur Citroen C5 Aircross et le (ou la?) Lancia Gamma en 2026.

Pas vraiment de surprise donc dans les soubassements, qui partageront également les batteries et moteurs des Peugeot cités plus haut dans leur versions les plus puissantes et autonomes. On remarque forcément sur les clichés officiels le gros 750 Km écrit dessus. Donc deux possibilités: soit il s’agit l’autonomie du futur modèle, soit c’est son futur nom puisqu’on vous le répète: ON NE SAIT PAS ENCORE COMMENT IL VA S’APPELER. Tout porte à croire que cette autonomie sera atteinte avec la batterie la plus grosse de 98 kWh et avec 320 chevaux de puissance.

On sait également que ce modèle sera produit à Melfi en Italie au même endroit que les futurs Jeep Compass et.. -tiens tiens- Lancia Gamma.