Le Chrysler Voyager fait son retour en 2025

"Petit budget", c'est tout de même un prix de départ juste en-dessous des 40 000 dollars ($39,995 exactement). Pour le style, le Chrysler Voyager reprend le style Chrysler avec une large calandre qui sourit et est encadrée par des feux allongés. Le profil ressemble trait pour trait à celui du Chrysler Pacifica.

Le Voyager propose 7 sièges et des fonctionnalités classiques d'un monospace. L'intérieur, identique à celui du Pacifica, est "à l'ancienne" et cela fait du bien finalement. Oui, il y a un écran 10,1 pouces avec Uconnect 5, et un écran de 7 pouces pour les instruments, mais il n'y a pas une immense tablette qui fait toute la planche de bord et on a même des compteurs analogiques.

On notera l'absence de console centrale ce qui facilite le passage d'un côté à l'autre de l'habitacle, à l'avant. Les fauteuils, chauffants, ont évidemment des accoudoirs et au rang 2 ce sont aussi des fauteuils. La banquette 3 places (2+1 places en fait) est rejetée au rang 3. Les portes arrière coulissent ce qui est très pratique sur un véhicule de ce gabarit. En version de base LX, trois couleurs seulement seront disponibles :

Red Hot,

Diamond Black

Bright White

Dans l'équipement, on pourra citer la "Super Console" accessible à la deuxième rangée, sièges en similicuir noir Caprice garnis de surpiqûres Light Diesel, surveillance des angles morts, détection d'obstacle transversal arrière, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse adaptatif, sièges conducteur électrique avec mémoire, clim automatique tri-zone, sièges passagers manuels 4 directions, par soleil en rang 2, hayon électrique, etc. et 900 litres de volume de chargement (en 4 places à priori). Sous le capot, le Chrysler Voyager 2025 est propulsé, bien entendu, par le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres, qui développe près de 300 chevaux et 355 Nm de couple. Pour la version PHEV plugin hybrid, il faut passer à priori au Pacifica plus "cossu".

Notre avis, par leblogauto.com

Les commandes aux USA sont d'ores et déjà ouvertes pour des véhicules qui devraient être livrés au cours du quatrième trimestre 2024. Même si le site web Chrysler n'a pas l'air encore à jour. Selon Chrysler, c'est un monospace "bien équipé, conscient du budget". Pour l'inventeur du monospace moderne, il y a 40 ans, le retour du Voyager semble essentiel pour relancer la machine au Pays de l'Oncle Sam.

Maintenant, imaginez que Stellantis nous le propose badgé Lancia. Non, on rigole... mais imaginez quand même. Ce ne serait pas une première. Un monospace en Europe, cela pourrait-il fonctionner ?