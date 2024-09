Land Rover Defender : une édition utra exclusive en honneur à Ibiza

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

L’été est terminé, mais Land Rover veut nous embarquer encore un peu dans la chaleur estivale avec une édition spéciale inspirée par Ibiza. Certes, nous embarquer, tout est relatif, car seuls 6 exemplaires seront produits. Land Rover a annoncé le Defender Eivissa Limited Edition, inspiré de l'île méditerranéenne d'Ibiza en Espagne. Le SUV est proposé dans les configurations Sunrise et Noontide, avec des couleurs vives, des badges spéciaux et une production totale de seulement six unités (trois chacune).

Hommage à la nature et à l'histoire d'Ibiza

Eivissa est le nom catalan de la ville d’Ibiza, connue pour sa « vie nocturne animée » et son « lien profond avec la nature ». En effet, l’île ne se limite pas aux fourmilières festives des night-clubs. L’île est le théâtre actuellement de l’événement Destination Defender Ibiza, le seul endroit où les fans de Land Rover peuvent commander les spécialités d’Eivissa, en plus de se voir proposer de nombreuses activités sportives, festives et de bien-être. Le véhicule est assez culte sur l’île, et l’on trouve même un garage spécialisé de customisation Ibiza Defenders.

Les éditions limitées Defender 110 Eivissa Sunrise et Defender 90 Noontide représentent les couleurs de l’île à différents moments de la journée. Le Sunrise combine une teinte jaune avec des accents noirs brillants, faisant référence au « jaune magique du lever du soleil », visible après une nuit animée (à condition que les couleurs ne soient pas altérées par des troubles visuels liés à la consommation de substances spéciales). Son alter ego, le Noontide, est peint dans une teinte bleu clair avec des accents blancs. Cette combinaison est similaire au bleu du ciel et de la mer Méditerranée, en contraste avec les maisons blanches de l’île.

Land Rover n'a pas mentionné de particularités des éditions limitées, hormis la livrée et les emblèmes d'Eivissa. Nous ne connaissons pas non plus le moteur et le niveau de finition de chaque Defender, même si leur équipement sera sans nul doute généreux.

Pourquoi seulement 6 exemplaires ? C’est un hommage à l’histoire ancienne d'Ibiza. Le nom original de l'île était « Iboshim », donné par les Phéniciens en l'honneur de Bess, une déesse associée à la protection, à la fertilité et au bien-être domestique, et également liée au chiffre six.

Land Rover exposera deux exemplaires de l'édition limitée Eivissa lors de l'événement, aux côtés du Defender OCTA à moteur V8 d’origine BMW.