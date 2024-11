Lamborghini se retire du WEC Hypercar en 2025

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Lamborghini a confirmé avoir « mis en pause » ses efforts en Hypercar et LMGT3 dans le Championnat du monde d'endurance FIA, retirant ses inscriptions après une seule année de compétition dans la série. L'Hypercar SC63 de Lamborghini a connu une première saison compliquée, n’ayant marqué que onze points au cours de sa première campagne , la seule petite satisfaction ayant été de terminer dans le top dix lors de ses débuts aux 24 Heures du Mans avec le trio Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat et Edoardo Mortara. Du côté du LMGT3, la Huracan en fin de carrière obtenu comme meilleur résultat une troisième place aux 6 Heures de Spa-Francorchamps avec Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni et Franck Perera.

Un problème de moyens ?

Lamborghini confirme son retrait du FIA WEC après une seule saison, invoquant l'obligation faite aux constructeurs à partir de la saison 2025 d’aligner deux voitures pour les constructeurs Hypercar. Une justification qui peut paraître étrange, car Lamborghini ne semble pas manquer de moyens, mais la structure Squadra Corse en Hypercar est bien moins développée que celle mise sur pied par Toyota ou Ferrari, et la gestion d’une seconde hypercar en WEC n’était visiblement pas tenable dans l’immédiat.

La marque déclare que la décision du WEC d'imposer un effort de deux voitures pour le constructeur d'Hypercars « ne correspond plus à sa stratégie », la citant comme l'une des principales raisons de sa sortie. Lamborghini avait choisi de scinder en deux ses efforts, avec une voiture en WEC et une en IMSA. Le programme ne s'arrête donc pas totalement, car l’engagement en IMSA qui est donc conservé, le marché américain demeurant essentiel dans la stratégie de la marque. La SC63 ne sera pas au Mans en 2025, mais elle participera aux 24 heures de Daytona.

« Concourir au plus haut niveau est un honneur pour Lamborghini Squadra Corse et reste une ambition pour les années à venir », écrit la marque.

« Le changement du règlement sportif du FIA WEC, qui oblige désormais également les marques à aligner deux voitures dans la catégorie Hypercar à partir de 2025, modifie également les conditions dans lesquelles Lamborghini est entrée dans le championnat cette année et n'est plus aligné sur la stratégie de l'entreprise.

« Lamborghini a donc évalué ses options et a choisi de ne pas participer au FIA WEC 2025 tout en restant engagé dans le développement du SC63 en poursuivant le championnat IMSA WeatherTech SportsCar aux États-Unis. »

L'enjeu essentiel du LMGT3

La pause dans le programme FIA ​​WEC permet également à Lamborghini Squadra Corse de concentrer ses efforts sur le développement de la nouvelle Temerario GT3, qui sera bientôt officiellement dévoilée. Lamborghini, qui avait longtemps été tenu loin de la compétition, s'est forgé un superbe palmarès avec la Huracan qui s'est imposée dans de nombreux championnats GT. La succession est donc primordiale. La Temerario fera ses débuts en 2026 dans une catégorie qui est de plus en plus concurrentielle, et qui vient d’enregistrer l’arrivée officielle de Mercedes AMG, le constructeur allemand pensant peut-être déjà à la suite avec l’Hypercar. Tout cela dépendra néanmoins de la conjoncture économique…