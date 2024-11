La Toyota Celica va revenir !

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

La Celica a été présente de manière constante dans la gamme Toyota de 1970 à 2006, sur sept générations. La huitième génération pourrait faire son apparition dès le Salon de l'auto de Tokyo 2025. Il est toutefois possible que ces débuts se fassent sous la forme d'un concept-car plutôt que d'un modèle de production final.

Impossible par exemple de savoir quel type de motorisation serait sous le capot (électrique, thermique, hybride ?) ou si le coupé sera réservé à certains marchés. Plus tôt cette année, l'entreprise a annoncé qu'elle développait de nouveaux moteurs de 1,5 litre et de 2,0 litres conçus pour s'adapter à l'électrification et aux carburants alternatifs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort de collaboration avec Subaru et Mazda pour assurer l'avenir du moteur à combustion interne (ICE). Parmi ceux-ci, le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres se distingue comme un concurrent sérieux pour la nouvelle Celica. Dans sa configuration haute performance, il devrait délivrer une puissance impressionnante de 400 ch. Autant dire que l’Europe n’est pas prête de la voir…

Reine des rallyes

La Celica a énormément contribué à l’image de Toyota, notamment par son immense carrière sportive. La Celica Turbo s’est d’abord faite remarquer sur…circuit, avec une Liftback Turbo qui fut engagée par Schnitzer en DRM sur les saisons 1977 et 1978 sous l’égide de la règlementation Groupe 5. En 1982, la Celica de 3ème génération, 2000 GT, inaugure le palmarès en WRC du géant nippon avec la victoire de Björn Waldegaard au rallye de Nouvelle-Zélande, puis la Twincam Turbo s’impose au Safari Rally ou encore au rallye de Côte d’Ivoire.

Après la disparition du Groupe B, la Celica GT-Four avec son avant futuriste et ses phares escamotables, a participé au Groupe A à partir de 1988. La voiture a remporté deux titres de constructeur et quatre titres de pilote. Carlos Sainz a été son pilote le plus titré, remportant les titres avec la ST165 en 1990 et la ST185 en 1992. La ST185 a également remporté les titres 1993 et 1994 avec Juha Kankkunen et Didier Auriol.

La ST185 a remporté sa quatrième victoire consécutive au Safari Rally en 1995, ce qui constituait également la huitième victoire de Toyota dans cette épreuve. La ST205 a été au centre d'une controverse lorsque l'équipe Toyota Europe a été bannie du WRC pendant 12 mois en raison de l'utilisation d'un restricteur d'air turbo illégal. Lorsque TTE est revenue au WRC en 1998, la Celica a laissé place à la Corolla. La dernière génération de Celica a été engagée en GT mais sans avoir obtenu de palmarès particulier, d’autant que le rallye s’est progressivement détourné des coupés.