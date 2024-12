La Renault 5 E-Tech se plante à l'Euro NCAP

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

La Renault 5 E-Tech et l'Alpine A290 décrochent les mêmes notes, soit 80 %, 80%, 76% et 68 %. Dans le détail, en protection des occupants adultes, la R5 s'en sort honorablement. Il y a tout de même des remarques sur des protections un peu défaillantes comme sur les jambes des occupants avant, ou le thorax du conducteur. Idem à l'arrière pour un adulte. Pour les enfants, la protection est juste bonne. Cette année, il n'y a que deux véhicules avec moins de points. Rien de rédhibitoire pour autant.

En protection des usagers vulnérables (piétons ou cyclistes), la note est bonne, sans être exceptionnelle. 76% c'est dans le bas du tableau de l'année. Rien qui déclenche des alertes pour autant. On peut noter que le capot court implique qu'un piéton viendra taper durement sur le parebrise avec la tête. Les montants sont toujours une zone dure. L'EuroNCAP note tout de même des lacunes comme sur les freinages d'urgence dans le cas d'un enfant sortant de derrière une voiture, de jour comme de nuit.

Enfin, la R5 E-Tech perd la 5e breloque à cause surtout de la note "des aides à la conduite". Forcément car l'Euro NCAP en veut toujours plus. Ici, la R5 n'a pas le limiteur dit intelligent activé par défaut. Et comble du comble, rendez-vous compte, la R5 ne détecte pas la distraction, et pas super bien la fatigue du conducteur !

Au final, ce n'est pas vraiment une surprise car déjà cette année, le Renault Symbioz ou le Renault Captur n'ont décroché que 4 étoiles, déjà à cause de béquilles électroniques pas assez nombreuses selon les critères de l'Euro NCAP. En 2022, les Renault décrochaient 5 étoiles avec une notre sur les aides à la sécurité de 79% ou bien au-delà. Les temps changent.