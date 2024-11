La prochaine Mercedes CLA aura des moteurs fabriqués en Chine

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

un client de choix pour Horse Powertrain

La prochaine génération de Mercedes-Benz CLA devrait recevoir à la fois des groupes motopropulseurs à combustion interne et entièrement électriques. Mais dans le cas du premier, il s’agirait d’un moteur turbocompressé de 2,0 litres développé par Horse Powertrain, une coentreprise de Geely et Renault, selon Car News China.

Renault Group et Geely ont lancé en mai 2024 Horse Powertrain Limited, dans laquelle a également investi le géant saoudien Aramco. Cette nouvelle société vise à devenir le leader mondial sur le marché des moteurs à combustion interne, des transmissions et des systèmes hybrides.

Ce groupe motopropulseur, annoncé pour 250 ch et 360 Nm, sera fabriqué en Chine. Le moteur Mercedes-Benz actuel, qui offre des performances comparables, est un quatre cylindres turbo essence M260 qui équipe la berline A250 en Malaisie et produit 224 ch à 5 500 tr/min pour 350 Nm de 1 800 à 4 000 tr/min. Bien que le moteur soit produit en Chine, le catalyseur sera installé en Allemagne pour garantir la conformité avec les normes d’émission européennes. De plus, ce moteur sera couplé à un système mild-hybrid 48V pour réduire la consommation de carburant.

Recompositions à grande échelle

Voilà un signe de plus des transformations majeures qui sont à l’œuvre dans le monde automobile. C’est en fait une suite logique d’une coopération qui a commencé avec Renault dès 2010, puisque ce sont des blocs du losange qui ont équipé pendant des années les entrées de gamme Classe A, B, GLA mais aussi les Smart Fortwo et ForFour. Entre Mercedes et Geely également, c’est une nouvelle étape dans un partenariat qui s’est d’abord matérialisé avec les nouvelles Smart électriques, qui sont produites en Chine via une coenteprise.

Evidemment, cette implantation de moteurs « faits en Chine » dans les Mercedes CLA fera bien jaser et hurler les puristes, mais la stratégie semble payante. L’installation de moteurs Renault, en dépit de la différence d’image entre les deux marques, n’a visiblement pas freiné les ventes tout en permettant à Mercedes de faire d’importantes économies d’échelle, et des enquêtes ont montré, notamment chez la clientèle M de BMW, que le moteur était désormais secondaire dans les choix, preuve que les attentes et les goûts ont changé. Mercedes peut y voir aussi un moyen de relancer ses ventes en Chine, en s’appuyant sur une fabrication locale à laquelle la clientèle sera sensible.

La plate-forme MMA, zéro tracas ?

Présenté le mois dernier sous un camouflage au Festival d'Hyères, festival de mode et de photographie, le CLA de nouvelle génération s'appuie sur la plate-forme MMA qui prend en charge les groupes motopropulseurs électriques à batterie et à combustion interne électrifiés. La plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) intègre une architecture électrique de 800 volts prenant en charge la charge rapide en courant continu jusqu'à 250 kW, pour une recharge de 400 km d'autonomie en 15 minutes. Une charge complète apporte une autonomie annoncée de 750 km, avec une consommation d'énergie de 12 kWh aux 100 km. Quant à la version entièrement électrique, le Concept CLA est équipé d'un moteur arrière de 175 kW (238 ch) qui intègre une transmission à deux vitesses. La version de production devrait être équipée d'une batterie d'une capacité de 89,6 kWh.

De la tech chinoise aussi dans les ADAS

On trouvera de la technologie chinoise également au niveau du système de conduite assistée urbaine développé par Momenta, une start-up chinoise spécialisée dans les solutions de conduite autonome avancées. Mercedes-Benz est un investisseur de longue date dans Momenta, ayant participé à un tour de financement dès 2017. Ce partenariat fait de la CLA la première Mercedes-Benz équipée d’une capacité de conduite assistée en milieu urbain, renforçant ainsi la position du constructeur sur le marché des véhicules intelligents.

D'autres coopérations à venir en sport auto ?

Avec cette annonce qui met en coopération Mercedes, Geely et Renault, peut-on y voir une répercussion sportive ? Renault a entériné la fin du moteur français en Formule 1 dès 2026, ce qui lui permettra de faire de substantielles économies, et tout porte à croire que les F1 Alpine embarqueront à ce moment là un moteur Mercedes fabriqué à Brackley, en Angleterre. Or, les rumeurs avaient évoqué au printemps une vente potentielle du site de Viry à Geely, qui pourrait avoir l’ambition d’être le premier groupe automobile chinois à entrer en Formule 1. A suivre…