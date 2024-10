La Mercedes AMG One bat son propre record sur le "Nürb"

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Des conditions optimales

La Mercedes-AMG ONE est la voiture de série la plus rapide sur le Nürburgring-Nordschleife depuis octobre 2022. L'ambassadeur de la marque Mercedes AMG et pilote DTM, Maro Engel, a amélioré son temps au tour. Avec un temps officiellement mesuré de 6:29.090 minutes pour le circuit de 20,832 kilomètres, l'hypercar dotée de technologie issue des monoplaces F1 a battu son propre record de véhicules de série de plus de cinq secondes, faisant ainsi de la Mercedes‑AMG ONE la première voiture de route à descendre sous la barre magique des 6:30 minutes.

« Il y a deux ans, les conditions n'étaient pas idéales et certaines sections de la piste étaient encore un peu humides. Nous savions que nous pouvions faire plus, et nous voulions le montrer. Aujourd'hui, nous avons pu démontrer le potentiel maximal de l'AMG ONE. Un grand merci à toute l'équipe d'Affalterbach pour la confiance qu'elle m'a accordée. Ce fut un grand plaisir et un honneur de pouvoir réaliser ce tour record avec une voiture aussi unique. »

Maro Engel, ambassadeur de la marque Mercedes-AMG

Le 23 septembre 2024, à 18h56, lors de son troisième tour chronométré, Maro Engel a réalisé le nouveau record. Avec des températures de 15° (air) et 20° (asphalte), la légendaire Nordschleife a été sèche tout au long de la session et a offert une adhérence parfaite. Maro Engel a également dû tirer le meilleur parti possible de l'énergie électrique de la propulsion hybride. C'est particulièrement difficile, surtout avec une longueur de piste de plus de 20 kilomètres. Par conséquent, il est extrêmement important d'utiliser les bonnes sections de la piste pour récupérer pendant les phases de freinage et ainsi stocker à nouveau de l'énergie dans les batteries.

La technologie F1 exploitée à son maximum

Pour ce faire, Maro Engel a utilisé le système de contrôle de flux d'énergie (EFC) à quatre niveaux de l'AMG ONE et, dans certains cas, a délibérément levé le pied de l'accélérateur – le fameux « lift and coast » également pratiqué en F1 - un peu plus tôt qu'il ne l'aurait fait normalement. Des essais préliminaires dans le simulateur de conduite à Affalterbach et sur la Nordschleife elle-même ont fourni les informations nécessaires, que l'équipe et le pilote ont pu mettre en œuvre de manière optimale pour le tour record.

Dotée d'un moteur à combustion et de quatre moteurs électriques, le bloc hybride E PERFORMANCE délivre une puissance totale de 782 kW (1 063 ch), avec une vitesse de pointe plafonnée à 352 km/h. Les autres technologies du sport automobile vont de la monocoque en carbone et de la carrosserie en carbone à l'unité moteur/transmission en tant qu'élément sollicité et à l'aérodynamique actif au châssis. Il est équipé de la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ entièrement variable avec un essieu arrière à propulsion hybride et un essieu avant à entraînement électrique avec vectorisation du couple.

Pour ce record, les valeurs de carrossage maximales dans la tolérance de livraison ont été sélectionnées. Maro Engel a choisi le programme de conduite « Race Plus ». Il en résulte un aérodynamisme actif et maximal, un réglage serré du châssis, un abaissement du véhicule de 37 mm sur l'essieu avant et de 30 mm sur l'essieu arrière et, bien sûr, une pleine puissance de tous les moteurs. Le système de réduction de la traînée (DRS) est activé par le conducteur en appuyant sur un bouton situé sur le volant. Cela rétracte les entrées d’air avant des ailes ainsi que l'élément aérodynamique supérieur de l'aileron arrière à deux étages.

Ce système réduit la traînée, ce qui garantit des vitesses plus élevées sur les sections rapides de la piste. Maro Engel a également trouvé un potentiel supplémentaire dans l'utilisation du système DRS par rapport à son premier record, afin de réaliser encore plus parfaitement les capacités de l'hypercar AMG.

Cela s'applique également aux pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R MO, qui sont montés de série et ont été spécialement développés pour la ONE en collaboration avec le partenaire de développement Michelin. Le système de freinage en composite haute performance AMG de série assure une décélération et une stabilité maximale.

Quand on y pense, ce record n’est pas si loin de certaines marques stratosphériques : Le record absolu de la piste a été détenu jusqu’en 2018 par feu Stefan Bellof qui, à bord de sa Porsche 956, avait établi au milieu des années 80 un temps en 6 min 11 s 130. Le 29 juin 2018, Timo Bernhard battait le record du tour du Nürburgring (circuit de 20,832 km) à bord de la Porsche 919 Hybrid Evo en 5 min 19 s 546. La LMP1, libérée des containtes règlementaires du WEC, avait alors battu les temps des F1 !