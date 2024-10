La McLaren W1 veut être l'héritière de la F1

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Dans la lignée des "1" chez McLaren, il y a eu la F1 et ses déclinaisons, mais aussi la P1. Cette W1 ouvre un nouveau chapitre. Elle dispose d'un tout nouveau V8 hybride qui développe 1 275 chevaux combinés ! Mais, rien qu'à lui seul, le moteur thermique développe déjà 928 chevaux, soit un impressionnant 233 chevaux au litre ! Et à 9 200 tours/min. Miam ! Le couple atteint 1 340 Nm. Evidemment, désormais, difficile de créer une super/hypercar sans en passer par l'électricité qui comble les manques des moteurs thermiques. Mais nous y reviendrons plus loin. Cette McLaren est bien une McLaren. Si elle perd les feux avant en virgule, elle conserve globalement le look des autres véhicules de la gamme. Mais, elle est plus étirée et moins compacte que ses soeurs. Le souci est sans doute sa face avant qui pourrait avoir n'importe quelle marque de prestige. Cependant, l'aérodynamique et l'efficience ont dicté leurs lois et la forme de la voiture. On a donc un empilement de "trucs" habituels en aérodynamique comme une lame splitter avec différentes entrées d'air. Cela mène sur un capot à la fois rainuré et percé par un conduit d'air. On peut noter des entrées d'air en haut des ailes avant. Sur le côté, les flancs sont creusés. Des conduits d'air guident le flux vers l'arrière et améliorent, là encore, la pénétration en limitant les turbulences. On retrouve des entrées d'air en haut des ailes arrière. L'arrière est ce qui ressemble le plus à une McLaren, avec sa découpe de carrosserie "Papaya". On a droit à un immense diffuseur. Cette volonté de plaquer la voiture impose comme à chaque fois chez McLaren de mettre les échappements très haut. Ils sont au milieu d'une grille pour bien aérer le moulin. L'aileron arrière a une double cinématique qui le fait s'étirer en arrière pour les hautes vitesses. Un "long tail" actif en quelque sorte. Les portières de la McLaren W1 sont des "ailes de mouette". Cela ouvre plus largement l'habitacle et aide à entrer et sortir d'un endroit exigu. L'intérieur est assez dépouillé. Deux écrans et c'est à peu près tout. L'écran central est positionné en bas et tourné vers la conductrice (ou le conducteur, après tout). Pas de fauteuil pour cette McLaren W1, mais des baquets directement posés sur la coque carbone, comme dans une voiture de course. Le pédalier, le volant et tous les composants du tableau de bord s'ajustent en position. Cette W1 n'est pas qu'une plastique. C'est un châssis entièrement actif avec par exemple des suspensions pilotées Race Active Chassis Control III, l'aileron "long tail" qui se recule de 300 mm ! Mais McLaren utilise aussi beaucoup de composants et de procédés de fabrication dérivés de la piste. On a par exemple des suspensions montées directement sur la coque, du carbone à foison, mais aussi des pièces imprimées en 3D.

Plus légère qu'une Renault 5 E-Tech

Le tour de force de McLaren est de proposer une voiture qui ne pèse que 1399 kg ! Déjà avec un moteur "puissant" classique ce serait intéressant. Mais avec la folie de 1 275 kg on frôle les 1:1 avec 0,91 chevaux par kilogramme. Au final, on a une voiture qui est plusieurs secondes plus rapide qu'une McLaren Senna sur la piste, et qui est capable d'aller plus rapidement à 300 km/h qu'une Speedtail. Le 0 à 200 km/h est fait en 5,8 secondes et le 0 à 300 km/h en 12,7 secondes. Oui, le temps pour une voiture pépère normale d'arriver à 100 km/h. La vmax est limitée à 350 km/h électroniquement.

Par contre il faut se dépêcher si vous en voulez une pour Noël. Déjà à partir de 2 millions de livres, il faut cotiser, mais en plus il n'y en aura que 399 exemplaires. Non, on rigole, les 399 ont déjà un client qui va désormais personnaliser sa McLaren W1 avec le département MSO.

Dans les petits trucs à noter de cette W1 (liste non exhaustive), on a le moteur électrique à flux radial, comme pour le Koenigsegg Quark. La puissance passe par une boîte double embrayage à 8 rapports avec une marche arrière électrique. Les freins sont en carbone-céramique avec des étriers 6 et 4 pistons entre l'avant et l'arrière. Enfin, si la batterie ne fait que 1,384 kWh de capacité, elle est rechargeable avec un câble type 2. On peut faire 2 km en tout électrique...

118 litres de coffre (87 DIN) permettent de prendre un baise-en-ville pour une virée seul ou à deux. Pour accéder au coffre, on abaisse l'appuie-tête passager ou conducteur. Pas de hayon, on accède par l'intérieur, à l'ancienne. On notera un rappel des vitres de la McLaren F1.

Visuellement, elle ne déchire pas tout cette McLaren W1. Mais, après tout, l'esbrouffe n'était pas non plus le fort de la McLaren F1. C'est d'ailleurs ce qui fait que 30 ans après sa sortie elle reste intemporelle. Cette W1 est 160 kg plus lourde qu'une F1 d'ailleurs. Il faut une débauche de carbone et de dépouillement pour arriver à ce poids. Cela fait "peur".

Reste une machine que l'on risque, hélas, plus de voir à l'arrêt devant le Casino de Monaco que sur des pistes à fond.

Pour résumer Une nouvelle McLaren c'est déjà un petit événement. Mais quand il s'agit d'une "1", héritière des F1 et P1, c'est un gros événement. Elle déborde de puissance cette nouvelle supercar avec 1 275 chevaux issus d'un V8 thermique et d'un moteur électrique.



L'hybridation permet d'avoir une voiture capable d'accélération foudroyante. 399 exemplaires seront construits. Déjà tous réservés ils dépasseront les 2 millions de livres pièce !

