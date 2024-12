La Maserati Gran Turismo Folgore fête les 110 ans du Trident

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

La Maserati GranTurismo a été renouvelée en 2022. Tout en gardant son allure racée er élégante (les phares sont peut-être un poil trop sages), la GT sportive italienne est disponible en deux versions Soit la thermique avec le moteur V6 Nettuno 3,0 litres à double combustion en version Modena de 490 ch ou version Trofeo de 550 ch. La grande nouveauté vient de la version 100% électrique Folgore qui adopte une technologie 800 volts avec des solutions techniques de pointe dérivées de la Formule E. Les trois puissants moteurs à aimants permanents délivrent en théorie 300 Kw chacun, soit 1200 chevaux, mais ce sont en fait 760 chevaux en continu qui seront déployés. La batterie a une capacité nominale de 92,5 kWh.

Couleurs et logo exclusifs

La GranTurismo Folgore devient le modèle phare de la série spéciale « 110 ANNIVERSARIO », une édition limitée à un nombre d'exemplaires équivalent à celui des années de la Maison au Trident, symbole d'un pont idéal entre le passé, le présent et le futur de la marque. Précions que seule la version électrique en bénéficie.

Cette série limitée est disponible en deux configurations de 55 modèles chacune : la première en Rame Folgore ; la seconde en exclusif Blu Inchiostro - un bleu électrique tirant un peu vers le violet et du plus bel effet - toutes deux avec des finitions dédiées, des jantes spéciales en Trident avec des détails « noir et cuivre » et des intérieurs en denim ou Econyl noir et des coutures en cuivre ou bleu. Cette série se démarque aussi par le logo, créé exclusivement pour l'anniversaire : le Trident, suivi des chiffres « 110 » inclinés de manière spéciale, est situé sur le montant C.

Le même logo sera apposé sur la monoplace électrique Tipo Folgore, qui participera à saison 11 de Formule E, dont le coup d’envoi sera donné à São Paulo, au Brésil, le 7 décembre. La monoplace prendra la piste avec la nouvelle livrée bleu et or rose ornée du logo hommage 110 à côté du cockpit.

La « GranTurismo 110 ANNIVERSARIO » fera ses débuts sur la route dans le cadre du programme exclusif Trident Experience, un événement de deux jours conçu par Maserati pour célébrer cet anniversaire majeur avec ses invités et ses clients les plus passionnés. La série limitée sera la vedette de la cérémonie d'ouverture le samedi 30 novembre, avec une présentation au showroom de Viale Ciro Menotti, où les participants pourront s'immerger dans l'histoire plus que centenaire de la marque et dans son identité moderne.

La Folgore de base frôlant les 200.000 euros, on peut imaginer que cette série anniversaire coûtera plus…espérons que cela ne fasse pas fuir les prospects et les leads.