La Leapmotor T03 à 15 000 € grâce à Stellantis

La Leapmotor T03 est une petite voiture chinoise électrique (alias Peggy la cochonne). Sauf que les véhicules chinois ne sont pas en odeur de sainteté en Europe malgré une politique globalement libérale et mondialiste de l'Union. Résultat, la France a trouvé un moyen de faire sauter le bonus électriques pour les véhicules chinois et les droits de douane européens ont été augmentés à titre conservatoire jusqu'à 38% et devraient être entérinés prochainement.

Avec l'aide de Stellantis, Leapmotor va donc contourner les droits de douane en assemblant la T03 en Pologne, dans l'usine FIAT de Tychy. Attention, il s'agit de l'assemblage et non de la production complète. La voiture devrait entrer en Europe en pièces détachées. On ne sait pas trop s'il s'agit de SKD ou CKD (semi-knock down ou complete knock down *) mais cette T03 européenne viendra à l'origine de Chine.

Et Leapmotor veut frapper fort. Le prix de la T03 est de 19 500€ TTC, avec une offre de lancement de 18 900€ TTC. Les commandes sont déjà ouvertes. Déjà, 19 500 € pour une voiture qui promet 265 km WLTP tout électrique, c'est bien placé. Mais, cette T03 pourrait même être éligible au bonus électrique en France en fonction du niveau d'assemblage qu'il reste à faire à Tychy.

Merci le bonus français !

Si Leapmotor réussit grâce à Stellantis l'exploit de décrocher le bonus (normalement c'est bon), cela placera la T03 à 15 500 € TTC ou même 14 900 € pour l'offre de lancement. Autant dire qu'elle est ultra attractive. La confirmation de l'éligibilité devrait être faite demain 30 septembre avec l'actualisation de la liste des VE bonifiés.

Surtout que contrairement à certains concurrents chinois, Leapmotor peut s'appuyer sur Stellantis pour son réseau de distribution. Leapmotor sera d'ailleurs présent avec Stellantis au Mondial de l'automobile. Une page de pub grandeur nature. Le SUV C10 de son côté offre jusqu'à 420 km d'autonomie et est à partir de 36 400€ TTC (34 900 € TTC au lancement). A noter que l'accord Leamotor-Stellantis a mis le distributeur historique SN DIFFUSION - EVE (Espace Véhicule Électrique) devant le fait accompli. Ils ont d'ailleurs radié ce distributeur qui a investi énormément pour distribuer les Leapmotor. Pas très fairplay ni élégant.

Combattre les constructeurs chinois ou accepter leur avantage et s'allier à eux, Stellantis a choisi.

(*) SKD : la voiture arrive en kit avec de grandes parties déjà montées. CKD : la voiture est en pièces complètement détachées.