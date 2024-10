La Fiat Tipo is back !

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir ?

Fiat navigue à vue visiblement et en réaction à court terme. Alors que la Fiat 500 électrique cale, que la 600E peine à démarrer et que la grande Panda vient à peine d’être dévoilée, le constructeur turinois relance sur le marché français la berline Tipo en diesel ! FIAT semble réviser sa stratégie, alors que la marche forcée vers l’électrique s’est cassée les dents sur la réalité du marché.

Oui, la vénérable berline, lancée en 2016, a été commercialisée jusqu’en 2023 chez nous. Elle n’a jamais connu un franc succès chez nous, mais elle s’est quand même écoulée à plus de 450.000 exemplaires en Europe, et cartonne en Turquie, avec plus de 120.000 ventes en 2023.

Chez nous, la Tipo, déclinée en berline 4 et 5 portes ainsi qu’en break et même en Cross, avait proposé à ses débuts des tarifs très compétitifs, avant de voir ses prix progressivement grimper et se rapprocher de berlines compactes bien plus aguicheuses. La stratégie de prix de FIAT s’était fourvoyée, pour une berline qui n’avait pas l’image et les prestations en adéquations avec les prétentions tarifaires de la marque.

Le diesel le plus accessible

La Tipo est relancée, mais uniquement en version diesel avec le bloc Multijet 1,6 litre de 130 chevaux, ce qui est tout de même très suffisant, et pour un prix très attractif de 16 900€ ! C’est néanmoins la version à « malle » qui est sur le configurateur, un type de carrosserie qui n’est pas vraiment prisé chez nous, contrairement à la hatchback 5 portes ou à la SW. Evidemment, il ne faut pas s’attendre à un équipement pléthorique. On a le minimum syndical demandé de nos jours, avec la climatisation manuelle, une radio compatible bluetooth, un régulateur de vitesse « intelligent » et des aides ADAS conformes à la norme GSR2.

La finition « Tipo City » passe à 18 900€ et ajoute la climatisation automatique, l’écran tactile central de 7 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto, un port USB, des jantes de 16 pouces ou encore une caméra de recul. En revanche, le choix de coloris est réduit à deux teintes (Blanc Gelato ou Bleu Oceano métallisé), associées à une unique sellerie en tissu noir. La seule option proposée est la roue de secours, à 350 €.

Quoi qu’il en soit, ce diesel est très compétitif. Les émissions, de 120g pour la Tipo de base, et de 122g pour la City, n’entraînent que 100 euros de malus…pour l’instant, en attendant un barème 2025 plus sévère.