La Batmobile en lego ne suffit pas ? Achetez la vraie !

Pour beaucoup de fans de cinéma, de jeux vidéo ou encore de comics, posséder des répliques d’objets de leurs héros favoris est une véritable passion. Dans l’univers de Batman, la batmobile représente sans nul doute l’objet le plus culte et le plus iconique du chevalier noir, et l’on peut d’ailleurs se procurer tous les modèles de la saga en Lego, depuis la fantasque Lincoln Futura de la série de 1966 jusqu’à a récente Muscle Car du Batman incarné par Robert Pattinson, en passant bien entendu par celle du film de Tim Burton de 1989 ou le Tumbler de la trilogie The Dark Knight. Mais pour cette dernière, si une reproduction en jouet ne suffit pas et que vous avez les moyens…vous pourrez en acquérir une pour de vrai !

Prenez-vous pour Bruce Wayne

Au fil des ans, de nombreuses reconstitutions grandeur nature du célèbre Tumbler ont été réalisées par des passionnés et des cinéphiles. Sauf que Warner Bros. Discovery Global Consumer Products a révélé que sa marque de luxe Wayne Enterprises Experience produirait une série limitée de modèles Tumbler grandeur nature disponibles à la vente pour "le grand public". Oui, le géant du cinéma a clairement vu une ouverture sur le marché pour un véhicule qui rend même le design radical du Tesla Cybertruck inoffensif. Seulement 10 exemplaires seront produits. Chaque véhicule sera basé sur un châssis tubulaire en acier aéronautique, tandis que les panneaux de carrosserie seront fabriqués à partir d'une combinaison de Kevlar, de fibre de carbone, de fibre de verre et de tôle.

Caractéristiques

Tout comme le Tumbler du grand écran, ces monstres s'appuieront sur un V8 atmosphérique LS3 de 6,2 litres développant 525 ch. Ce moteur sera couplé à une transmission GM 4L85E et des collecteurs en acier inoxydable seront montés de série. Le Tumbler ne sera probablement pas particulièrement vif, mais Warner Bros. affirme qu'il pèsera environ 2 499 kg. Bien que ce soit beaucoup, c'est étonnamment peu compte tenu de la taille de la voiture, et près de 1 800 kg de moins qu'un Hummer EV. Par contre, en cas de crevaison, ce sera compliqué de changer la roue tout seul, surtout à l'arrière.

Visuellement, ce véritable tank ressemble au Tumbler du grand écran, et à l'arrière, il est même doté d'un faux moteur à réaction (Warner précise "sans flammes" au cas où certains en rêvaient déjo). Aucune photo de l'intérieur n'a été publiée, mais la société indique que les clients pourront personnaliser certaines finitions. Les principales caractéristiques comprendront une garniture de pavillon noire, des harnais de course à cinq points, de l'Alcantara, deux sièges et plusieurs écrans. Seule la conduite à gauche est prévue. Curieux de voir le volant néanmoins.

Warner Bros. demande 2,99 millions de dollars pour chacune des 10 unités à produire. Le studio de cinéma sera-t-il en mesure de trouver 10 acheteurs prêts à dépenser cette somme ? De quoi peut-être compenser un peu les échecs au box-office des dernières production de la Major. On parie que oui. Chaque unité prendra environ 15 mois à construire.