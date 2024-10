L'électrique résiste en septembre : merci Citroën

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Depuis quelques mois, nous alertons sur un marché français du VE qui montre des signes de retournement. Fini les hausses mensuelles continues, c'est morose depuis le printemps de 2024. En septembre, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est un marché qui ne recule "que" de 6,3% dans un marché automobile en recul de 11%. C'est positif.

Le côté verre à moitié vide, c'est que cette résistance de septembre est surtout due à deux grosses livraisons. La première c'est le Model Y qui connait une année 2024 un peu morne. Là, avec 4 591 immatriculations, c'est un énorme mois de septembre (chiffre AAA-Data compilés par l'Avere). La deuxième, c'est la Citroën ë-C3 qui arrive enfin en livraison : 3 626 unités ! Et il y avait urgence puisque ces ë-C3 sont celles du leasing social de l'Etat et que les livraisons doivent avoir lieu sous peine de soucis administratifs... (euphémisme).

Résultat, le mois de septembre résiste grâce à deux phénomènes marginaux qui ne se répéteront pas forcément sur le dernier trimestre. Au total sur septembre, on compte tout de même 28 266 immatriculations. Cela donne un record de part de marché avec 20,3%. Pour mesurer combien Model Y et ë-C3 sont des "aberrations statistiques" le mois dernier, la troisième voiture la plus immatriculée est la Peugeot e-208 avec 1420 unités "seulement", largement derrière les deux autres.

On peut noter que la e-208 est en recul de 64% (!) par rapport à septembre 2023, de même que Megane E-Tech en recul de 32% à 929 unités, ou la Fiat 500e en baisse de 61% (!) à 898 unités. Ce sont des symptômes à ne pas négliger ni balayer d'un revers de main. Le marché électrique français a changé de "chouchoutes" et cela montre un retournement. A voir si l'arrivée de la très attendu Renault 5 E-Tech changera la donne. En septembre 1101 R5 ont été mises à la route.

Tesla a lancé en France une nouvelle Model 3, la Propulsion Grande Autonomie. Annoncée à 44 990 €. Non éligible au bonus écologique de 4000 € elle promet 702 km WLTP ! Il est en confrontation (niveau autonomie) avec le Peugeot e-3008 Long Range qui débute à 46 990 €, mais a 4000 € de bonus, lui. De quoi relancer les ventes de la Model 3 en France ? A voir.

Depuis le début de l'année 2024, les immatriculations restent en hausse de 5,4 % à 237 127 unités.

Top 4 des immatriculations électriques janvier-septembre 2024

La 208 reste très largement en tête mais pourrait se faire dépasser si Tesla cumule encore deux grosses livraisons d'ici la fin d'année. La Megane E-Tech talonne la 500e. A note que 5000 Scenic E-Tech ont été mis à la route. La ë-C3 est officiellement à 4 119 immatriculations et devrait flamber d'ici le 31 décembre dans les chiffres d'immatriculation.

La Peugeot e-208 c'est 10% des immatriculations de l'année.