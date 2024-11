Kia lance l'EV9 GT, un gros SUV qui se prend pour une sportive

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Les rumeurs tablaient sur 600CV, mais ce sera finalement et "seulement" 501 CV, histoire sans doute de ne pas trop "crâmer" l'autonomie. Cela semble néamoins largement suffisant pour bien repartir d'un feu rouge ou d'une barrière de péage.

500 CV et une vraie fausse boîte

La Kia EV9 GT a été dévoilée comme l'une des sept places les plus rapides, capable d'accélérer de 0 à 100 Km/h en seulement 4,3 secondes. Le SUV électrique est équipé d'un groupe à deux moteurs, avec un moteur de 215 ch monté sur l'essieu avant et un autre de 362 ch à l'arrière, pour une puissance combinée de 501 ch. C'est 123 ch de plus que le modèle haut de gamme actuel de la gamme EV9, le GT-Line S. Cela le rend plus rapide que le Land Rover Defender 130 V8 de 493 ch , qui atteint 100 km/h en 5,4 secondes. En effet, les seules voitures à sept places plus rapides que l'EV9 GT sont l'Audi SQ7 (qui met 4,1 secondes pour atteindre 100 km/h) et la Tesla Model X Plaid (2,5 secondes pour atteindre 100 km/h).

Histoire de se "sentir" réellement dans une voiture sportive - oui, l'espoir fait vivre - l'EV9 GT bénéficie de la boîte de vitesses automatique simulée et des sons du moteur de la marque sœur Hyundai Ioniq 5 N. Ce système peut être contrôlé à l'aide de palettes montées sur le volant, étant destiné à ajouter un peu de « vie » à l'expérience de conduite électrique.

Quelques équipements pour jouer la sportive

Mais bon, l’EV9 GT ne va sans doute pas aller taquiner le Karussel de la Nordschleife ou les routes sinueuses du Monte-Carlo. Avec 2 648 kg dans sa version GT-Line plus légère, ce n’est pas à proprement parler une sportive. Pour améliorer cela, Hyundai a doté le SUV d'une suspension électronique, ce qui est une première sur un SUV de la marque coréenne : le système ajuste sa fermeté en fonction du mode de conduite de la voiture. S'y ajoute aussi un différentiel à glissement limité électronique qui distribue la puissance aux roues ayant la plus grande traction. Pour libérer toute la puissance de cette nouvelle version, il suffit d’appuyer sur le bouton « GT » situé sur le volant. Une fois que ce mode est activé, l’amortissement se règle automatiquement à son niveau le plus rigide.

l'EV9 GT est également équipée d'un ensemble spécial de jantes alliage de 21 pouces chaussées de pneus Continental SportContact de 285 mm de section. La puissance de freinage aurait été renforcée par l'installation de freins avant plus gros. A l'intérieur, elle se distingue de la voiture standard par une série d'accents vert fluo, comme sur le volant et sur les sièges sport spécifiques GT, qui sont recouverts d'Alcantara et de similicuir. L'éclairage d'ambiance peut également être réglé sur la même tonalité verte.

Kia n'a pas encore annoncé l'autonomie de l'EV9 GT, mais elle sera probablement considérablement réduite par rapport à la variante Air standard, qui est capable de parcourir 561 kms entre deux charges. À titre de référence, la Kia EV6 GT existante peut parcourir 423 Kms entre deux charges, contre 527 Kms pour la voiture GT-Line plus douce. Selon Kia, la EV9 GT peut être rechargée de 10 à 80 % en 25 minutes avec l’architecture 800 volts. D’ailleurs, tous les Kia EV9 seront équipés de série du port de charge NACS de Tesla l’an prochain.