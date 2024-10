Insolite : offrez-vous une machine à café Porsche Martini

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Le fabricant florentin de machines à café La Marzocco, positionné haut de gamme, produit une machine à expresso en collaboration avec Porsche. Cette édition spéciale du modèle porte-filtre Linea Micra est limitée à…911 exemplaires. Inutile d’expliquer pourquoi ce nombre…

Le modèle est disponible en deux versions : dans la couleur d'origine Porsche Slate Grey Neo ou dans le design Martini Racing. Ce dernier rend hommage au partenariat de longue date entre Porsche et Martini Racing, qui a surtout marqué la fin des années 60 et les années 70. Ce parteariat avait commencé en 1968 avec la 907, avant que Martini ne bascule vers Lancia au tournant des années 70/80 sur l’Endurance et surtout le WRC. Le design s'inspire de la 911 Carrera RSR, avec laquelle Porsche a remporté la course d'endurance Targa Florio en Sicile en 1973.

« Depuis 1927, La Marzocco est un leader technologique dans le domaine des machines à expresso. Inspirés par la beauté et l’héritage de la Renaissance de notre ville natale de Florence, nous promouvons depuis près d’un siècle le lien entre le café et l’artisanat », déclare Chris Salierno, directeur marketing de La Marzocco. « Comme Porsche, nous associons l’artisanat traditionnel à une technologie innovante et à un design distinctif. Cette édition spéciale de la Linea Micra s’adresse aux amateurs d’espresso et à tous ceux qui réalisent leurs rêves d’un style de vie exclusif. »

Un design en clin d'oeil à la 911

De nombreux détails de la machine à expresso compacte s'inspirent des voitures de sport emblématiques de Porsche. Par exemple, les poignées tournantes pour la vapeur et l'eau chaude présentent des similitudes avec le commutateur de mode de conduite. Le bac collecteur magnétique et le chauffe-tasses arborent le design coloré de la Porsche 911 GT3 avec pack Touring, tandis que les manomètres analogiques rappellent un compteur de vitesse Porsche. L'aluminium anodisé est utilisé sur les poignées rotatives ainsi que sur la poignée du porte-filtre. Les vis à six pans creux sont noires.

La Linea Micra est compacte, chauffe rapidement et est facile à utiliser. La Linea Micra est équipée de deux chaudières en acier inoxydable, ce qui signifie que la température de préparation et la pression de la vapeur sont réglées séparément. Le porte-filtre multifonctions permet de passer rapidement d'une configuration à un bec verseur, à deux becs verseurs et à un bec verseur sans fond. Il faut débourser 5250 euros pour cet objet. Il existe néanmoins encore plus fou, avec la marque Super Veloce qui fabrique carrément des machines à café en forme de moteurs V8 et même V12…On se rappelle aussi que la Fiat 500L proposait à sa sortie une machine à espresso intégrée en option !

Mais n’oubliez pas que si la machine est évidemment cruciale, une bonne qualité de café l’est tout autant !