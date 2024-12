Incroyable : la MG4 à 21 990 €!

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

La MG4 a été privée de bonus électrique 2024. Malgré un rabais consenti par MG Motors, les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient en 2023. Le manque de publicité aussi sans doute doit jouer. Pour la fin de 2024, on retrouve une grosse offensive de MG France avec 8 000 € de rabais sur la MG 4. Elle démarre à 21 990 €, soit 2 600 € de plus que la Citroën ë-C3 qui bénéficie des 4 000 € de bonus, elle (19 300 € en finition You).

Pour avoir les 21 990 €, il faudra se contenter d'une version Standard en blanc. La Standard n'a que la "petite" batterie de 51 kWh. Cela lui permet d'afficher une autonomie WLTP mixte de 350 km. Si vous voulez la carrosserie dans le très beau Fizzy Orange, il faut compter 650 € de plus. En revanche, il faudra régler le prix au comptant, ou prendre votre leasing / crédit auto ailleurs que chez MG Motors. Enfin, il faudra choisir votre véhicule sur parc.

Faut-il craquer pour cette offre ? Evidemment, chacun voit midi à sa porte. Mais, à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Cela donne une offre très intéressante pour qui veut un véhicule électrique (à l'autonomie limitée tout de même). A noter que si on veut la version avec 64 kWh (435 km d'autonomie), on doit débourser 27 990 € (blanche, au comptant, sur parc).

Même pour cette version, ce sont donc 8 000 € de "prime" MG qui sont donnés. Autant dire que la MG 4 devient ultra-intéressante, toujours si on veut passer au véhicule électrique. En rapport prix/autonomie, c'est imbattable. Est-ce que cela suffira pour relancer les ventes ? Ce n'est pas certain. Car dès la fin du mois de décembre, les MG 4 retrouveront leur prix. Et à 35 990 € la MG 4 Luxury, elle est au-dessus d'une Renault Mégane E-Tech 130 ch autonomie "confort" (470 km WLTP) affichée à 34 000 € après déduction du bonus.

Et vous, avec 8 000 € de rabais, vous vous laisseriez tenter par une MG 4 ? A noter que le rabais passe à 10 000 € pour un MG ZS EV.