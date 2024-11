Il reste 12 à 14 mois de vie à Nissan

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Nissan est en voie d’extinction selon ces deux haut placés et n’aurait donc plus que 12 à 14 mois de survie sans avoir recours à un investisseur. On sait d’ores et déjà que ce ne sera pas Renault, passé de 46% à un peu moins de 40% de participation dans la douleur. Comment en est-on arrivé là?

Le constructeur souffre sur beaucoup de marchés en termes de ventes ou de progression (spécifiquement sur le troisième trimestre de cette année où sa marge opérationnelle a été quasi nulle) et a déjà projeté de faire des coupes drastiques sur ses ambitions et sur sa masse salariale. On parle par exemple d’une coupe violente de près de 9000 emplois dans le monde répartis dans les sites de production et sur les équipes commerciales, ou de la baisse non moins violente de près de 20% de la capacité de production mondiale de la marque. Esseulée face à de grandes difficultés, Nissan à vu son DG lui même renoncer à 30% de son salaire depuis le mois d’avril pour des gros soucis de paiements à ses fournisseurs depuis 2021, puis à 50% de son salaire avec suspension de dividendes à partir de Novembre. On parle également d’une vente d’un tiers des actions de Mitsubishi pour renflouer un peu les caisses.

Vers un rachat de Nissan et Mitsubishi par Honda?

C’est ce que projette ce bon vieux filou (et souple) de Carlos Ghosn, depuis l’annonce du partenariat entre les deux entités sur le développement d’un partenariat stratégique autour de l’électrification de leur gamme. Il y verrait en fait une prise de pouvoir de Honda déguisée, ce qui mettrait sur la sellette le plan The Arc dévoilé au Printemps dernier en grande pompe par Nissan. Ce programme prévoyait le lancement de pas moins de 30 modèles d’ici au premier trimestre 2027, dont 16 électrifiés, grâce à l’augmentation des ventes jusqu’à cette période de plus d’un million de véhicules. Un lourd investissement devait aussi intervenir pour augmenter la capacité de production de batteries et réduire le cout de développement des futurs modèles électrique pour arriver à une équité des couts de développement et de production entre les modèles thermiques et électriques à l’horizon 2030.

Tout cela est donc loin puisque l’argent manque, et l’annonce d’un partenariat resserré avec Honda permettrait effectivement à Nissan de relever la tête financièrement et stratégiquement sur certains marchés où les deux constructeurs ont énormément perdu de terrain, comme la Chine. Le marché Japonais est également en recul pour Nissan avec l’arrivée massive de Tesla, de BYD et du Groupe Kia Hyundai sur le marché de l’électrique. L’idée d’une « union nationale » de constructeurs pour alléger les coûts de développement, de production, doublés de marges stables pourrait faire sortir la tête de l’eau à Nissan.