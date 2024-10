Hyundai Ioniq 5 N : mise à jour pour le fun et l'équipement

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Hyundai a présenté une série de mises à jour pour la Ioniq 5 N millésime 2025 en Corée, ce véhicule électrique axé sur les performances. Bien qu'il n'y ait aucun changement visuel ou mécanique par rapport au modèle sortant, Hyundai a appliqué des améliorations dérivées du logiciel et a ajouté davantage de fonctionnalités standard.

Le point fort de la mise à niveau est le système perfectionné « N Drift Optimizer », qui offre désormais 10 niveaux sélectionnables d'assistance à la dérive, adaptés à différents niveaux d'expérience de conduite. Hyundai affirme que le système a amélioré sa capacité à surveiller et à évaluer les conditions de dérive, ce qui le rend plus efficace. La dernière étape, appelée Pro, minimise l’impact du contrôle dynamique du véhicule (VDC) et ajuste linéairement le couple afin que le pilote puisse « déraper plus librement ». Bien entendu, cela ne devrait être réservé qu’à la piste, comme pour tous les systèmes liés au dérapage que l’on trouve dans les véhicules modernes.

L'électrique qui simule le thermique

La Ioniq a fait parler d’elle aussi avec son « simulateur » de boîte de vitesses qui essaie de reproduire le bruit et les sensations des sportives thermiques. La fonction « N e-Shift » avec changement de vitesse virtuel a été étendue au mode Eco (elle était déjà proposée dans les modes Normal, Sport et N). Elle a également reçu les fonctions « Mémoire de rétrogradation » et « Assistance en descente », cette dernière fonctionnant de manière similaire au frein moteur des véhicules à moteur thermique. Un changement moins notable est le son de préparation du système « N Launch Control » qui est toujours activé, même lorsque le « N Active Sound + » est désactivé.

Enfin, l'équipement standard de la seule finition disponible de l'Ioniq 5 N a été amélioré, avec des fonctionnalités telles que des phares intelligents, une fonction de verrouillage à distance, un intérieur V2L, des vitres de sécurité de deuxième rangée et un avertissement de vibration sur le volant.

Le véhicule électrique conserve la configuration à deux moteurs électriques générant jusqu'à 650 CV et 770 Nm de couple lorsque le N Grin Boost est activé. L'Ioniq 5 N disposait déjà de la plus grande batterie de 84 kWh qui a récemment été ajoutée à la gamme Ioniq 5 restylée. Mais tout cela a une contrepartie : 2275 kilos sur la balance !