Hyundai dévoile un concept à hydrogène

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Surprise, le constructeur coréen dévoile un concept à propulsion hydrogène, qui pourrait arriver très vite sur le marché, début 2025. Le concept annonce aussi les futures orientations stylistiques.

En effet, alors que l’électrification avance, cahin-caha (en Europe tout du moins), le thermique n’a pas dit son dernier mot et pourrait trouver un nouveau souffle avec l’hydrogène, une technologie dans laquelle plusieurs constructeurs investissent, comme Toyota ou encore Renault, en témoigne l’Alpine Alpenglow Hy6. Les freins restent encore nombreux, surtout en termes de prix et d'infrastructures.

Nouvelle génération de pile à combustible

Les détails techniques sont minces, mais le nouveau groupe motopropulseur et les trois réservoirs d'H2 devraient fournir plus de 650 kilomètres d'autonomie et une puissance moteur maximale de 204 CV dans la version de production qui arrivera au printemps 2025. Baptisé Initium, un mot latin qui signifie « commencement » ou « premier », le nouveau concept de SUV annonce le remplaçant du Nexo. Selon les quelques données fournies par le constructeur, l'accélération de 0 à 100 km/h serait ramenée à 8 secondes tandis que la reprise sur autoroute (80-120 km/h) est annoncée à 6 secondes.

Le véhicule électrique utilisera la pile à combustible de troisième génération de Hyundai, dont la durabilité a été augmentée de 40 % par rapport à la pile Nexo. Déjà présent sur une partie des voitures électriques de la marque, le système V2L (Vehicle-to-Load) est intégré au concept. En pratique, une prise domestique 220 volts permet d’alimenter tous types d’appareils électriques, mais la puissance n’est pas communiquée à ce stade.

Le style "en acier"

Hyundai profite aussi de ce concept pour mettre en avant son nouveau langage stylistique « Art of Steel », qui mise sur un look plus robuste. La parenté avec la gamme Ioniq se retrouve sur les signatures lumineuses paramétrique à pixels, avec à l’avant un système de doubles phares composé d'optiques fins et rectangulaires dans la calandre puis des blocs carrés en 4 éléments dans la partie inférieure. Le thème des pixels se poursuit au niveau des feux arrière de la poupe tronquée, ainsi que dans la galerie de toit intégrée.

Des ailes épaisses et carrées rencontrent de l'acier doré. Hyundai n'a pas montré l'intérieur du véhicule, mais on sait qu'il dispose de neuf airbags, d'une surveillance du conducteur via une caméra dans l'habitacle et de fonctions de sécurité comme l'assistance à la conduite sur autoroute.Le symbole de Hyundai, qui ressemble à une paire de lettres H majuscules, se retrouve dans la galerie de toit et les rétroviseurs arrière.

L'Initium n'est pas que des angles droits. Les courbes des jantes de 21 pouces, du montant C et de la lunette arrière évitent à l'Initium de paraître trop massive. Des bandes horizontales tracent une ligne depuis les roues avant jusqu'à une partie des portes arrière. Il est facile d'imaginer ce véhicule comme un véhicule de série, mais Hyundai a déclaré que la véritable mission était d'exprimer le caractère de HTWO, la marque commerciale de la chaîne de valeur de l'hydrogène appartenant au groupe Hyundai Motor.

L’infrastructure sud-coréenne en stations de ravitaillement hydrogène est certes en avance, mais cela reste très embryonnaire globalement dans la plupart des marchés. A cela s’ajoute un coût très élevé (80.000 euros pour l’actuel Nexo), rendant pour l’instant la technologie hydrogène largement inacessible. Le prix du modèle arrivant en 2025 sera donc un marqueur décisif.