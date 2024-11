Honda expérimente la production de batteries solides

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

C’est le fantasme des fabricants de batteries et des constructeurs de véhicules électriques. L’étape d’après dans l’évolution des choses. Quoi donc? Les batteries solides pardi, et pour de bonnes raisons: gain de masse, gain de place, économies de coût pour les industriels et in fine - on l’espère - pour les clients, et surtout une autonomie nettement plus intéressante qu’actuellement.

C’est dans cette optique que Honda vient de dévoiler sa première ligne de production entièrement dévouée à la fabrication de batteries solides, à électrolyte céramique pour être plus précis. Cette usine, située au Nord de Tokyo (Tochigi pour les connaisseurs), a déjà démarré son activité pilote et va ouvrir une seconde ligne plus efficiente en process en Janvier 2025, et ce n’est pas un vain mot de dire que Honda mise très gros sur cette expérimentation.

Keiji Otsu, le président de la branche Recherche et Développement du constructeur Japonais annonce une véritable révolution à venir, avec un investissement de plus de 260 Millions d’Euros partagés entre le constructeur et le gouvernement Japonais. Les objectifs dessinés par Honda sont TRÈS ambitieux: réduire l’encombrement des batteries de moitié, leur masse d’un tiers, et de diminuer d’un quart leur coût d’ici 2030. L’autonomie ferait aussi et surtout un immense bon en avant avec un chiffre deux fois plus important qu’aujourd’hui.

Cette montée en puissance dans la production de batteries doit également accompagner l’objectif des deux millions de véhicules électriques produits par an d’ici 2030, puis un passage complet au tout électrique de la gamme en 2040, et enfin une neutralité carbone de Honda en 2050. Rien que ça!