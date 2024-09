Hennessey Venom F5-M : une hypercar à portée de main

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Pour les vrais, les tatoués

Objet symbolique – phallique dirons certains – de la conduite « pure », mais aussi instrument indispensable du « feeling » du pilote pour dompter la bête mécanique, le levier de boîte de vitesses « à grille » a peu à peu disparu des voitures modernes, remplacé par les boites automatiques et des leviers qui sont devenus de simples « sélecteurs ».

Dotée d’une transmission manuelle à six vitesses, la Venom F5-M, dont la conception a été repensée, a pour objectif principal d'amplifier les sensations de conduite. En plus de l'amplification sensorielle permise par le cockpit ouvert, Hennessey a opté pour une connexion physique à la transmission plutôt que pour toute interférence électronique.

John Hennessey, fondateur et PDG de l'entreprise : « Nous sommes ravis de proposer la Venom F5-M Roadster, la boîte manuelle la plus puissante au monde. Nous avons toujours voulu construire une Venom F5 manuelle, et c'est quelque chose que nos clients nous demandaient. Elle est à l'ancienne, elle est géniale et elle offre un engagement de conduite ultime. »

« Conduire la Venom F5 est déjà une expérience corporelle complète qui excite, inspire et ne vieillit jamais... mais nous ne disons jamais que c'est suffisant, nous ne nous arrêtons jamais. C'est pourquoi nous avons plongé plus profondément dans la sensation de conduite, en trouvant chaque point de contact pour offrir une connexion, un retour d'information, un son et un engagement. Nous pensons que la Venom F5-M Roadster sera l'expérience de conduite la plus intense, la plus immersive et la plus extrême de la planète et une douzaine de clients chanceux pourront nous rejoindre pour le trajet ! »

Brian Jones, gourou de l'ingénierie de Hennessey, a reprogrammé le moteur pour l'associer à de nouveaux rapports de démultiplication. Ainsi, il faudra gérer le transfert manuel des 1 817 ch (!!!) et 1617 Nm de couple délivrés par le V8 Biturbo à la route via les roues arrière. Qui sera assez fou pour lâcher une telle puissance su route ? Par contre, au drag racing, ça doit déménager…

L'application graduelle de la puissance garantira à la Venom F5-M une accélération dévastatrice, tout en exploitant la distribution de puissance pour obtenir un contrôle à mesure que la vitesse augmente. Top Gun Maverick au sol, pourquoi pas ?

Un look "Top Gun" spécifique

Seuls 12 modèles Venom F5-M Roadster seront construits – tous sont déjà vendus – chacun au prix de 2,65 millions de dollars et doté d'une livrée unique exclusive à la gamme de modèles. En plus de chaque client apposant sa propre marque sur sa voiture avec des couleurs uniques et des traitements en fibre de carbone uniques, la Venom F5 manuelle se démarquera du reste de la gamme de multiples façons, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'une des différences les plus évidentes est l'ajout d'un énorme aileron dorsal de 55 pouces (1 400 mm) qui s'étend de la prise d'air montée sur le toit jusqu'au bord de fuite du coffre arrière.

Dans le cockpit, l'intérieur redessiné met en valeur le levier de vitesses surélevé en aluminium et fibre de carbone, positionné avec précision, à proximité du conducteur, pour faciliter le changement de vitesse parfait. Affiné pour le toucher et physiquement connecté à la boîte de vitesses, le levier de vitesses trône à la place d'honneur dans une grille à six vitesses, usinée dans un bloc d'aluminium.

Nathan Malinick, directeur du design chez Hennessey : « Nous sommes extrêmes, authentiques et, en plus, typiquement et uniquement américains. Ces caractéristiques transparaissent dans le design de la F5-M, à l'intérieur comme à l'extérieur, et dans ses performances. C'est une voiture pour les passionnés de conduite audacieux et courageux qui aiment que leurs hypercars leur procurent des sensations fortes grâce à leur puissance débridée, leur design spectaculaire et une expérience au volant incomparable à tout ce qui existe sur Terre. » Rien que ça !

La F5-M reçoit une livrée sur mesure qui accentue les lignes de la voiture, met en valeur son toit ouvert et s'inspire des designs traditionnels du sport automobile. De face, Hennessey associe la fibre de carbone exposée à une ligne centrale colorée et à des bandes contrastantes qui s'étendent jusqu'au pare-brise. Les bandes, qui se prolongent sur le toit, le long de la nageoire dorsale, jusqu'au bord arrière du couvercle du coffre, relient également l'extérieur de la voiture à son cockpit, la « ligne de colonne vertébrale » se reflétant sous le toit sur la console centrale.

Cette section centrale redessinée du cockpit présente une disposition entièrement nouvelle pour la F5-M. Le nouveau look voit de nouvelles sorties d'air horizontales placées au-dessus d'une fente spécialement conçue pour la clé - fabriquée à partir du même aluminium que la grille de changement de vitesse au-dessus de laquelle elle se trouve. En descendant du levier de vitesse, il y a de l'espace pour la commande de climatisation, avec la console redessinée complétée par des interrupteurs à bascule inspirés des avions de chasse pour les vitres.