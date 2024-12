Habemus electricitatem!

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

On l’oublie un peu vite mais le Pape a déjà roulé en électrique. En effet deux Renault Kangoo Z.E lui avait été livrés en 2012, et deux Toyota Mirai de première génération en 2020, toutes deux largement transformées pour pouvoir parader dans de très bonnes conditions. Mais cette fois on ne parle pas de « coups » médiatiques. On parle de LA Papamobile, la seule, la vraie, l’officielle. Et pour le coup, oui c’est la première.

Le Vatican s’est donc vu offrir ce véhicule par un partenaire de longue date, Mercedes, fournisseur régulier de déplaçoir Papal depuis 1930. On peut citer par exemple les magnifiques Nürburg 460 en 1930, 300d en 1960 et 600 en 1963 - toutes deux customisées par Pullman et Landaulet excusez du peu -, et un peu plus près de nous, une Classe S blindée toutes options en 1985 ou un ML en 2012. On compte aussi et surtout deux exemplaires blindés de Classe G à partir de 1981 en réaction à l’attentat contre Jean-Paul II.

C’est précisément ce modèle qui a servi pour la nouvelle Papamobile, dans sa version full Electric. La base mécanique est constituée de quatre moteurs électriques délivrant la bagatelle de 587 ch et 1164 Nm de couple. En cas de retard à la parade ça peut toujours servir, mais Mercedes a indiqué avoir tout de même pris le soin d’adapter la transmission du bestiau a une vitesse de circulation très lente, donnant l’occasion et le temps pour les spectateurs de prendre des photos nettes.

Pour le reste, la carrosserie a été revue en Allemagne, à Sindelfingen précisément, et l’habitacle est adapté à l’exercice avec un fauteuil central arrière confortable et sur-élevé ainsi que deux strapontins. Le pape peut également se lever et parader debout grâce à une traverse au dessus du rang 1. Par défaut, le Classe G livré est un modèle découvrable, mais deux arches ainsi qu’un toit rigide vitré et blindé adaptés peuvent être installés (coucou la C3 Pluriel!). Le modèle a été entière redessinné et assemblé à la main et toute l'équipe de développement a assisté à la remise des clefs du PDG Ola Källenius au souverain pontife François.