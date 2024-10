Foxtron Model D : encore un !

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Un pavé dans la mare !

Le modèle D de Foxtron – toute ressemblance avec la nomenclature d’une marque californienne est purement fortuite - est un monospace mesurant 5,13 m de long et 1,99 m de large, doté de fonctionnalités intelligentes. Foxconn est bien entendu connue pour son activité d’assembleur de l’iPhone, mais aujourd'hui, le géant de la technologie se lance dans le monde des véhicules électriques.

Foxtron, la marque de véhicules électriques de Foxconn, est peut-être nouvelle sur le marché, mais le Model D veut faire étalage de sa technologie, avec des smartphones intégrés, des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et une expérience utilisateur conçuepour rendre la conduite quotidienne plus intelligente et plus fluide.

Foxconn s'est associé à la maison de design italienne Pininfarina, oui vous lisez bien. Mais nous sommes bien loin de la 250 Testa Rossa. La maison, désormais propriété de Mahindra, propose un look à la fois futuriste, minimaliste et épuré qui colle avec les tendances actuelles. La face ne remportera pas la palme de la finesse, avec son avant très vertical et massif, surmonté, incroyable, d’une bande lumineuse transversale. L’arrière est un peu plus original dans l’agencement des optiques mais également très vertical. De profil, c’est une enclume !

Technologie et aérodynamisme de pointe

Le modèle D disposerait d'une autonomie de 660 km. C'est une affirmation sérieuse pour un monospace, surtout quand la plupart des minivans électriques du marché peinent à franchir la barre des 480 km. Sous le capot, les chiffres exacts sur les performances sont encore secrets, mais c’est surtout le confort, la praticité et l'autonomie, qui seront mis en avant.

La clé de cette gamme est l'efficacité aérodynamique, affirme Foxtron : il y a une variété de trous et de plis dans la carrosserie afin de lisser le flux d'air à travers et autour d'elle. Un espace dans la calandre avant s'ouvre jusqu'à l'auvent, par exemple. Cela réduit la surface frontale et permet de canaliser l'air au-dessus du toit, contribuant ainsi à un coefficient de traînée de seulement 0,23 Cd.

L'architecture électrique du modèle D joue également un rôle clé, ayant été conçue autour d'un ordinateur centralisé avec plusieurs modules « zonaux » pour des pièces telles que le système d'infodivertissement. Cette conception contribue à améliorer l'efficacité énergétique et - étant donné qu'elle sera utilisée dans toutes les voitures de l'entreprise - réduit les coûts, a déclaré Foxtron.