Ford renoue avec le DTM

La Mustang est partout !

Après la NASCAR, le V8 Supercars, l’IMSA et les championnats GT3 (avec des variantes différentes), la Mustang amplifie encore son vaste engagement sportif.

Ford Performance Motorsports et Haupt Racing Team unissent leurs forces pour engager la Mustang GT3 en DTM et aux 24 heures du Nürburgring Nordschleife HRT participera sous la bannière « HRT Ford Performance » aux épreuves du DTM et du Nürburgring Langstrecken-Serie, un championnat d’Endurance qui se déroule exclusivement sur la Nordschleife, tout en rejoignant également les championnats Fanatec GT World Challenge Europe Sprint et Endurance Cup. HRT, dont le palmarès comprend des titres tels que le championnat des pilotes DTM 2021 et un titre GT World Challenge Europe 2023, apporte une expérience éprouvée au programme Mustang GT3 de Ford.

Quand la Sierra défiait la M3

Bien que le DTM, depuis 2021, n’ait plus rien à voir avec ce qu’il fut au temps des voitures de tourisme, Ford renoue avec le championnat allemand plus de 35 ans après la dernière présence officielle du constructeur. Dans la seconde moitié des années 80, en partenariat avec des teams privés, Ford avait engagé la Sierra XR4 Ti puis la RS500 Cosworth 4 roues motrices. La berline s’était imposée aux 24 heures du Nürburgring 1987 (la course était alors dévolue au supertourisme) puis avait remporté le titre DTM 1988 avec Klaus Ludwig, au nez et à la barbe des BMW M3 et autres Mercedes 190E.

Par la suite, une Ford Mustang fut engagée jusqu’en 1994 par le privé Jurgen Ruch. Avec des moyens dérisoires face aux teams usines, il n’avait alors aucune chance de briller mais sa passion et sa détermination lui valurent d’être le pilote le plus populaire du DTM durant de nombreuses années, en plus du fait que sa Mustang de 540 chevaux au son brutal ravissait le public.

La Mustang GT3 est équipée d’un Moteur V8 Coyote de 5,4 l développé par Ford Performance et construit par M-Sport, partenaire de longue date du constructeur américain en WRC.